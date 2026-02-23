۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

۳ میلیون تن نهاده دامی از بنادر مازندران ترخیص شد

ساری - مدیرکل دامپزشکی مازندران با اعلام ترخیص بیش از ۳ میلیون تن نهاده دامی از بنادر استان، نقش حیاتی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور را برجسته دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: استان مازندران با بهره‌مندی از سه بندر مهم شمال کشور، سهم قابل توجهی در واردات نهاده‌های دامی دارد و به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد از نیاز کشور به جو و ذرت را تأمین می‌کند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری حدود ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تن جو و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت از بنادر استان ترخیص شده که ۵۶ درصد واردات جو و ۱۳ درصد واردات ذرت کشور از طریق مازندران انجام گرفته است.

آقاپورکاظمی با اشاره به نظارت مستمر دامپزشکی بر واردات نهاده‌ها، تصریح کرد: کارشناسان این اداره کل به‌صورت ۲۴ ساعته در بنادر حضور دارند و تمام مراحل نمونه‌برداری، کنترل مدارک و ترخیص با دقت بالا انجام می‌شود تا سلامت و کیفیت نهاده‌ها تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی ادامه داد: ترخیص روان نهاده‌ها باعث شده تا وقفه‌ای در زنجیره تأمین ایجاد نشود و مازندران به یکی از قطب‌های مطمئن تأمین نهاده دامی در کشور تبدیل گردد.

کد خبر 6757528

