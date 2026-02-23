۳ میلیون تن نهاده دامی از بنادر مازندران ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: استان مازندران با بهرهمندی از سه بندر مهم شمال کشور، سهم قابل توجهی در واردات نهادههای دامی دارد و بهطور میانگین حدود ۲۵ درصد از نیاز کشور به جو و ذرت را تأمین میکند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری حدود ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تن جو و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت از بنادر استان ترخیص شده که ۵۶ درصد واردات جو و ۱۳ درصد واردات ذرت کشور از طریق مازندران انجام گرفته است.
آقاپورکاظمی با اشاره به نظارت مستمر دامپزشکی بر واردات نهادهها، تصریح کرد: کارشناسان این اداره کل بهصورت ۲۴ ساعته در بنادر حضور دارند و تمام مراحل نمونهبرداری، کنترل مدارک و ترخیص با دقت بالا انجام میشود تا سلامت و کیفیت نهادهها تضمین شود.
مدیرکل دامپزشکی ادامه داد: ترخیص روان نهادهها باعث شده تا وقفهای در زنجیره تأمین ایجاد نشود و مازندران به یکی از قطبهای مطمئن تأمین نهاده دامی در کشور تبدیل گردد.
