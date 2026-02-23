مسئول بسیج رسانه استان بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور سردار حمید خرمدل، فرمانده سپاه استان بوشهر، و جمعی از معاونین و اقشار بسیج، مصطفی مردانی بهعنوان مسئول جدید سازمان بسیج رسانه استان بوشهر معرفی شد.
مردانی پیش از این به مدت ۱۴ سال مسئول بسیج هنرمندان استان بوشهر بوده و از چهرههای فعال فرهنگی و هنری در استان محسوب میشود.
در این مراسم همچنین از خدمات و تلاشهای محسن رضائینژاد، مسئول پیشین بسیج رسانه استان بوشهر، که از سال ۱۴۰۲ در این سمت فعالیت داشت، تقدیر بهعمل آمد.
رضائینژاد در ادامه مسیر خدمت خود بهعنوان جانشین سپاه مالکاشتر شهرستان بوشهر فعالیت خواهد کرد.
