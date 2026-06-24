کاهش دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی، تا روز یکشنبه هفته آینده، شرایط جوی استان کرمانشاه بهطور غالب صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب در سطح استان خواهد بود.
وی افزود: از عصر امروز چهارشنبه تا صبح روز پنجشنبه، به دلیل افزایش سرعت وزش باد، احتمال نفوذ غبار رقیق به جو استان بهویژه در نواحی مرزی وجود دارد و این شرایط میتواند در برخی ساعات موجب کاهش نسبی کیفیت هوا در این مناطق شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی تصریح کرد: امروز و فردا از شدت گرمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته خواهد شد و انتظار میرود دمای هوا در بیشتر مناطق بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس نسبت به روزهای گذشته کاهش یابد.
زورآوند خاطرنشان کرد: این کاهش دما در اغلب شهرستانهای استان محسوس خواهد بود و شرایط جوی نسبت به روزهای اخیر متعادلتر میشود، هرچند همچنان هوای تابستانی بر منطقه حاکم است.
وی در پایان گفت: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، تغییر محسوسی در دمای هوا پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی در بیشتر نقاط استان تقریباً پایدار خواهد بود.
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