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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

کاهش دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

کاهش دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا تا پایان هفته خبر داد و گفت: احتمال غبار رقیق در مناطق مرزی نیز وجود دارد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه هفته آینده، شرایط جوی استان کرمانشاه به‌طور غالب صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب در سطح استان خواهد بود.

وی افزود: از عصر امروز چهارشنبه تا صبح روز پنجشنبه، به دلیل افزایش سرعت وزش باد، احتمال نفوذ غبار رقیق به جو استان به‌ویژه در نواحی مرزی وجود دارد و این شرایط می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش نسبی کیفیت هوا در این مناطق شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی تصریح کرد: امروز و فردا از شدت گرمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته خواهد شد و انتظار می‌رود دمای هوا در بیشتر مناطق بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس نسبت به روزهای گذشته کاهش یابد.

زورآوند خاطرنشان کرد: این کاهش دما در اغلب شهرستان‌های استان محسوس خواهد بود و شرایط جوی نسبت به روزهای اخیر متعادل‌تر می‌شود، هرچند همچنان هوای تابستانی بر منطقه حاکم است.

وی در پایان گفت: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط دمایی در بیشتر نقاط استان تقریباً پایدار خواهد بود.

کد مطلب 6870056

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