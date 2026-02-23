به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی بانک مرکزی نسخه پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این آییننامه به استناد تبصره (۵) قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی، باید به تصویب هیئت وزیران برسد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.
این آییننامه شامل بخشهایی نظیر تعاریف، الزامات دوره آمادهسازی اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، بازطراحی و آزمون سامانهها، نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط در دستگاهها و نهادهای ذیربط، برگزاری دورههای آموزشی و اجرای برچسبگذاری دوگانه قیمتها است.
بر اساس مفاد آییننامه، زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه پیش از شروع، بهصورت عمومی اطلاعرسانی خواهد شد و در طول این دوره، هر دو واحد پولی بهطور همزمان در گردش خواهند بود.
همچنین پس از تصویب نهایی آییننامه در هیئت وزیران، دستورالعملها و شیوهنامههای لازم در خصوص بهروزرسانی خدمات بانکی و تطبیق ارقام در واحدهای پولی دوگانه تدوین و ابلاغ خواهد شد.
نظر شما