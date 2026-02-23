  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

تقدیر دانشگاه تهران از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دانشگاه تهران از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری‌های علمی و فناورانه تقدیر کرد و این سازمان را همکار برتر اجرایی و صنعتی سال ۱۴۰۴ نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران با اهدای لوح تقدیر از حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان همکار برتر اجرایی و صنعتی سال ۱۴۰۴ در ارائه خدمات و اقدامات گسترده و چشمگیر سازمان ثبت در حوزه علم و فناوری تقدیر کرد.

محمد سعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران با اهدا لوحی از حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان همکار برتر اجرایی و صنعتی سال ۱۴۰۴ تقدیر کرد.

در بخشی از این تقدیر آمده است:

انتخاب آن سازمان را به عنوان «همکار اجرایی و صنعتی برتر در سال ۱۴۰۴» از طرف دانشگاه تهران تبریک عرض نموده و از زحمات و تلاش‌های جنابعالی و تمامی مدیران و همکارانی که در این موفقیت مهم مشارکت داشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌گردد.

بدون شک این تلاش‌ها و مجاهدت ها، موجبات رشد و شکوفایی کشور را به ویژه در حوزه علم و فناوری فراهم می‌سازد. از خداوند متعال برای آن مجموعه تداوم توفیقات و پیشرفت در امور را مسالت داریم.

کد خبر 6757784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها