تقدیر دانشگاه تهران از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران با اهدای لوح تقدیر از حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان همکار برتر اجرایی و صنعتی سال ۱۴۰۴ در ارائه خدمات و اقدامات گسترده و چشمگیر سازمان ثبت در حوزه علم و فناوری تقدیر کرد.

محمد سعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران با اهدا لوحی از حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان همکار برتر اجرایی و صنعتی سال ۱۴۰۴ تقدیر کرد.

در بخشی از این تقدیر آمده است:

انتخاب آن سازمان را به عنوان «همکار اجرایی و صنعتی برتر در سال ۱۴۰۴» از طرف دانشگاه تهران تبریک عرض نموده و از زحمات و تلاش‌های جنابعالی و تمامی مدیران و همکارانی که در این موفقیت مهم مشارکت داشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌گردد.

بدون شک این تلاش‌ها و مجاهدت ها، موجبات رشد و شکوفایی کشور را به ویژه در حوزه علم و فناوری فراهم می‌سازد. از خداوند متعال برای آن مجموعه تداوم توفیقات و پیشرفت در امور را مسالت داریم.