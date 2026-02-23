به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حضور مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در قم اظهار کرد: استقرار مدیریت جدید در این مجموعه، نویدبخش تحرک و پویایی در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و نشانههای این رویکرد در بازدیدهای میدانی اخیر نیز مشهود بوده است.
وی افزود: آنچه در جریان بازدیدهای مشترک مشاهده شد، بیانگر ظرفیتهای گسترده و کمتر معرفیشده قم در حوزه میراث فرهنگی است، ظرفیتی که سالها به شکل پنهان باقی مانده و نیازمند بروز و عرضه مناسب است، در حالی که بسیاری از مراکز استانها با امکانات محدود نیز دارای موزهها و مراکز نمایشی فعال هستند اما قم با وجود جایگاه ممتاز خود از این حیث با خلأهایی مواجه است.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: شورای شهر آمادگی دارد در مسیر فعالسازی این ظرفیتها همکاری کند، اما در عین حال وظیفه دارد از حقوق شهرداری و شهر نیز صیانت کند.
وی گفت: تعامل و همراهی در اصل موضوع مورد توافق است، ولی ضروری است در مباحث مرتبط با معوضها و املاک، نگرانیهای شورا برطرف شود تا حقوق عمومی تضییع نشود.
اخوان با اشاره به وضعیت زیرساختهای اقامتی قم اظهار کرد: امکانات گردشگری این شهر متناسب با شأن حرم مطهر حضرت معصومه سلامالله علیها نیست و فاصله محسوسی با جایگاه زیارتی قم دارد.
وی افزود: در سالهای اخیر اقداماتی در شورای شهر و شهرداری انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده و لازم است با ایجاد مشوقهای مؤثر، زمینه توسعه این زیرساختها فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای بافت تاریخی قم اشاره کرد و گفت: موضوع بافت تاریخی سالهاست با محدودیتها و اختلافنظرهایی همراه بوده و برخی ضوابط از جمله در حوزه ارتفاع، حریمها و محدودههای گسترده بافت میراثی، مشکلاتی برای ساکنان ایجاد کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: تعیین پهنههای وسیع میراثی بدون تفکیک پلاکی، موجب ایجاد محدودیتهای فراگیر برای شهروندان شده و در مواردی امکان نوسازی و احیای مناسب را کاهش داده است و همچنین برخی محدودیتها باعث شده موضوعاتی مانند تعریض معابر و دسترسیهای شهری با دشواری مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای جدی در بافت تاریخی، امکان تردد خودروهای امدادی و خدماترسان و همچنین بهرهبرداری مناسب از پارکینگهای احداثشده در این محدودههاست که در صورت تداوم وضعیت موجود، روند تخلیه تدریجی ساکنان بومی و تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق تشدید خواهد شد و اصالت محلات قدیمی بیش از پیش آسیب میبیند.
اخوان گفت: کاهش انگیزه برای ساختوساز و احیای واحدهای مسکونی در بافت تاریخی، از دیگر پیامدهای محدودیتهای موجود است و این مسئله به تدریج پیوندهای اجتماعی و هویتی محلات قدیمی قم را تضعیف کرده است.
وی افزود: انتظار میرود با تعامل میان ادارهکل میراث فرهنگی، شهرداری و ادارهکل راه و شهرسازی، زمینه حلوفصل این چالشها فراهم شود و رویکردی منعطفتر و همدلانهتر در مدیریت بافت تاریخی اتخاذ گردد.
عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: شورا از هرگونه همکاری سازنده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استقبال میکند، مشروط بر آنکه حقوق شهر و شهروندان محفوظ بماند و مسیر احیای بافت تاریخی با رویکردی متوازن و کارشناسی دنبال شود.
قم- عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر محدودیتهای موجود در بافت تاریخی، گفت: کاهش انگیزه ساختوساز و احیای واحدهای مسکونی در این مناطق تهدیدی جدی برای حفظ هویت و اصالت شهری قم است.
