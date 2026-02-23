به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از نازنینزهرا رضایی، هنرمند نوجوان و نقال توانمند دورودی، در دفتر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود برگزار شد.
در این آیین که با حضور جمعی از هنرمندان، کارشناسان فرهنگی و مسئولان اداره برگزار شد، از این هنرمند نوجوان بهدلیل اجرای موفق در سطح شهرستان و استان لرستان و همچنین حضور در برنامه ملی «ایرانِ جان» در تهران قدردانی بهعمل آمد.
توجه به هنرهای آیینی و استعدادهای نوجوان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود در این مراسم با اشاره به اهمیت پاسداشت و احیای هنرهای آیینی و نمایشی، اظهار داشت: شناسایی و حمایت از استعدادهای نوجوان در حوزه هنرهای سنتی از اولویتهای فرهنگی این اداره است و موفقیت نازنینزهرا رضایی نشاندهنده ظرفیت بالای نسل جوان در عرصه هنرهای بومی و آیینی است.
وی با قدردانی از تلاش، پشتکار و علاقهمندی این هنرمند نوجوان، افزود: استمرار چنین فعالیتهایی میتواند زمینهساز پویایی فرهنگی، تقویت هویت بومی و انتقال میراث معنوی به نسلهای آینده باشد.
اهدای لوح تقدیر به هنرمند نوجوان
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدیهای نمادین از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود، از زحمات و توانمندیهای این نوجوان هنرمند تجلیل شد.
این آیین در راستای حمایت از هنرمندان جوان و تقویت هنرهای آیینی در شهرستان دورود برگزار شد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
