به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عمی موئیل رئیس کمیته برنامه‌ریزی و بودجه رژیم صهیونیستی با اذعان به شکاف موجود در نظام آموزش عالی میان ایران و این رژیم گفت، ایران سالانه ۲۳۴ هزار دانشجو را در رشته‌های مهندسی آموزش می‌دهد؛ رقمی که چند برابر بیشتر از آمارهای رژیم صهیونیستی است چرا که تعداد دانشجویان مهندسی در اراضی اشغالی از ۷ هزار نفر در سال فراتر نمی‌رود.

موئیل افزود، این شکاف در حوزه انتشار مقالات علمی نیز وجود دارد به‌طوری‌ که در اراضی اشغالی سالانه ۲۲ هزار و ۷۰۰ مقاله و پژوهش علمی منتشر می‌شود، در حالی که این رقم در ایران ۷۱ هزار و ۹۰۰ مورد است.

این اظهارات موئیل در نخستین نشست کمیته فرعی آموزش عالی در پارلمان رژیم صهیونیستی مطرح شد.

همچنین نعماه لازیمی نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی به مهاجرت دانشگاهیان و پزشکان از اراضی اشغالی اشاره کرد و گفت، در سال ۲۰۲۳ رژیم صهیونیستی شاهد مهاجرت گسترده پزشکان و دانشگاهیان بوده و این وضعیت به مثابه رکوردی منفی در برابر تعداد افرادی که به این منطقه بازمی گردند است.

وی افزود، پزشکان کارآموز به دلیل شرایط بهتر در خارج مهاجرت را انتخاب می‌کنند.