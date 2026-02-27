به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان تبیین شاخص‌های اقتدار ملی، نقش راهبردی ایران در منطقه، اهمیت دیپلماسی فعال و ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی، مواضع مهمی را درباره شرایط داخلی، خارجی و راهبردهای پیش‌رو مطرح کرد.

امام جمعه زنجان با اشاره به شرایط سیاسی و بین‌المللی و تجربیات گذشته اظهار داشت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران محصول انسجام ملی و رهبری هوشمندانه است که دشمن را در مسیر اقدامات خصمانه دچار سردرگمی و بن‌بست کرده است.

وی با یادآوری شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه و ناکامی در فتنه‌ها و کودتاهای گذشته افزود: امروز ایران وارد مرحله جدیدی از مبارزه شده و عرصه دیپلماسی نیز جهادگونه نیازمند همان روحیه مقاومت است که در میدان‌های دفاعی نشان داده‌ایم.

حسینی تأکید کرد: ایران امروز توان پاسخگویی به هرگونه تهدید، حتی تهدیدهای نظامی را دارد؛ ده‌ها هزار نیرو و پایگاه‌های آمریکایی در تیررس نیروهای مسلح تحت نظارت دقیق قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی تنگه هرمز در بازار انرژی جهان تصریح کرد: یک‌پنجم نفت جهان از این تنگه عبور می‌کند و قرار داشتن این نقطه راهبردی در اختیار جمهوری اسلامی ایران، قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی کشور را تقویت و موجب هراس قدرت‌های بزرگ شده است.

امام جمعه زنجان به تحلیل شرایط داخلی آمریکا اشاره و افزود: جمهوری‌خواهان با نگرانی نسبت به انتخابات پیش‌رو مواجه هستند. افکار عمومی آمریکا مخالف هرگونه حضور نظامی جدید در منطقه است. خاطرات عراق و افغانستان هنوز در ذهن افکار عمومی این کشور برجسته است.

حسینی درباره رویکرد ایران در مذاکرات جاری تأکید کرد: مذاکره ایران امروز از موضع قدرت است و نه ضعف؛ تیم مذاکره‌کننده با تدبیر راهبردی و بدون اعتماد بی‌چون‌وچرای به طرف مقابل عمل می‌کند.

مذاکره ابزاری تاکتیکی برای حفظ منافع ملی است

وی افزود: مذاکره ابزاری تاکتیکی برای حفظ منافع ملی است و هرگز به معنای عقب‌نشینی از اصول انقلاب نیست.

امام جمعه زنجان اضافه کرد: دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی کامل بر اساس مصالح کشور عمل می‌کند و رسانه‌ها و مردم باید در روایت‌سازی از این روند، حمایت معنوی و عملی ارائه دهند و از انعکاس تصویر ضعف خودداری کنند.

وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر که به گفته او در جهت منافع دشمن بود، اظهار داشت: هتک حرمت پرچم مقدس ایران و رهبر انقلاب برای ملت ایران دردآور است و وظیفه اصحاب تبیین و رسانه‌ها را سنگین‌تر می‌کند.

حسینی تأکید کرد: در برابر افراد ناآگاه باید با گفت‌وگو و تبیین برخورد شود، اما با معاندان برخورد قانونی لازم است؛ ادبیات مقابله به مثل جایگاهی ندارد و انرژی کشور باید صرف امور مهم‌تر شود.

امام جمعه زنجان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت روایت پیشرفت، گفت: هر فرد فعال در مسجد، مدرسه یا فضای مجازی که دستاوردهای کشور را روایت کند، در مسیر پیشرفت ملی نقش‌آفرین است.

وی همچنین خواستار استفاده از فرصت‌های تبلیغی در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد برای تبیین واقعیت‌های کشور و نقش جهاد علمی، فرهنگی و دیپلماتیک شد.

جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

حسینی به تمرکز دشمن بر ایجاد اختلال اقتصادی و نارضایتی مردم اشاره و تأکید کرد: طبق فرمایش رهبر انقلاب، راه مقابله با فشارهای اقتصادی، قوی شدن است.

وی افزود: مردم باید در مسیر اقتصاد مقاومتی، تولید و صرفه‌جویی مشارکت فعال داشته باشند، از سوداگری در بازار ارز، طلا و زمین پرهیز کنند و سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت کنند.

امام جمعه زنجان همچنین بر مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای اقتصادی برای تحقق رشد پایدار و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد.

حسینی با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، آن را فرصت مغتنمی برای انس با قرآن کریم و تقویت پیوندهای معنوی و خانوادگی دانست و از خداوند توفیق فهم و عمل به آموزه‌های قرآنی و موفقیت سربازان اسلام در عرصه‌های مختلف را برای ملت ایران مسئلت کرد.