به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه با تسلیت شهادت پیشوای مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای اظهار کرد: در واقع امروز روز عزای جهان اسلام است چرا که مقتدای جهان اسلام به ملکوت اعلی پیوست و همه ما داغدار و عزاداریم و بزرگترین مصیبت به جهان اسلام و ایران اسلامی وارد شده است.

استاندار کرمانشاه افزود: اوج مصیبت بسیار سنگین است اما تقدیر و مقدر الهی این چنین بوده است و همه تسلیم در برابر رضای الهی هستیم؛ انا الله و انا الیه راجعون چون همه از اوییم و به او هم باید بازگردیم.

وی با محکومیت شدید اقدام جنایتکارانه آمریکا و اسراییل بیان کرد: این جنایت ددمنشانه همه امت اسلامی در دنیا را عزادار کرد و باعث شد رهبر عزیزتر از جانمان را از دست بدهیم و همه داغدار باشیم که حقیقتا تحمل آن سخت و باور نکردنی است و اگر نبود این وعده الهی هیچ کدام از ما تاب و تحمل این مصیبت را نداشتیم.

حبیبی گفت: ملت بزرگ ایران و استان کرمانشاه سوگوار شهادت افتخارآمیز امام خامنه‌ای هستند. به فضل الهی و برکت این داغ بزرگ و خون پاک، وحدت بیشتر و شکست قطعی دشمنان رقم خواهد خورد. در این شرایط، خدمت شبانه‌روزی وظیفه قطعی تمام دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان است.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار داشت: ما امروز وارث خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید و خون‌دل‌های امامین انقلاب هستیم؛ در این برهه حساس، هر حرکت، تصمیم و اقدام ما تلاشی برای حفظ نظام و ایران است که طبق فرموده حضرت امام (ره) از اوجب واجبات محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم، مصداق بارز حفظ نظام و خنثی‌سازی توطئه دشمن است، افزود: دشمن نباید از فشارهای معیشتی به نفع خود بهره‌برداری کند. مدیران استان در هر جایگاهی که هستند باید با حساسیت، دقت و تمام توان در میدان خدمت حضور داشته باشند؛ در این ایام هیچ تعطیلی برای مسئولان معنا ندارد و کار ما نسبت به روزهای عادی باید مضاعف باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین نان به عنوان اصلی‌ترین نیاز مردم، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، حداقل ۱۰۰ واحد نانوایی در مرکز استان کرمانشاه و تعداد متناسب در شهرستان‌ها باید به صورت ویژه فعال باشند. ساعت کاری این نانوایی‌ها حسب نیاز تا ساعت ۲۱ یا ۲۴ شب افزایش می‌یابد و شرکت غله موظف است آرد مورد نیاز را بدون هیچ محدودیتی تأمین کند.

وی همچنین درباره وضعیت سوخت گفت: طبق گزارش‌های دریافتی، هیچ‌گونه نگرانی در تأمین فرآورده‌های نفتی و بنزین وجود ندارد و ذخایر استان کامل است لذا مردم از ایستادن در صف‌های طولانی پرهیز کنند، چرا که تمامی جایگاه‌ها فعال هستند. اکیپ‌های فنی نیز موظفند هرگونه خرابی در نازل‌ها یا سیستم‌های پرداخت را در کمترین زمان ممکن رفع کنند.

حبیبی از توزیع روزانه ۱۵ تن مرغ منجمد تا پایان هفته خبر داد و گفت: برای ثبات قیمت مرغ گرم و جلوگیری از کمبود، کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها تحت نظارت دقیق خواهند بود. همچنین با توجه به استقرار ایست‌وبازرسی‌های امنیتی، خروج مرغ بدون مجوز از استان اکیداً ممنوع است و محموله‌های فاقد مجوز به چرخه مصرف داخل استان بازگردانده می‌شوند.

وی با انتقاد از افزایش نامتعارف قیمت برخی اقلام مانند سیب‌زمینی، هشدار داد: اجازه نمی‌دهیم در این شرایط به مردم فشار مضاعف وارد شود؛ سود منطقی حق بازاریان است، اما گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار خط قرمز ماست و برخورد با اخلالگران بازار در این شرایط، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

حبیبی در بخش دیگری از دستورات خود به حوزه بانکی و درمان اشاره کرد و گفت: حداقل ۳۰ درصد از شعب بانک‌های استان باید به عنوان کشیک فعال باشند و نقدینگی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به‌ویژه در ایام پایانی سال به صورت لحظه‌ای تأمین شود. همچنین داروخانه‌ها، به‌ویژه واحدهای شبانه‌روزی، باید ذخیره دارویی کافی داشته باشند و علوم پزشکی موظف به نظارت بر این بخش است.

استاندار کرمانشاه در حوزه کشاورزی نیز از رایزنی با پتروشیمی برای تأمین فوری کود مورد نیاز کشاورزان خبر داد و تأکید کرد که زنجیره تولید نباید دچار وقفه شود.

حبیبی با اطمینان‌خاطر به مردم در خصوص امنیت استان گفت: نیروهای مسلح، نظامی و امنیتی با اشراف کامل در مرزها و شهرها حضور دارند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بسیاری از نقاطی که دشمن ادعای بمباران آن‌ها را داشته، سوله‌های خالی و اهداف فاقد ارزش بوده که نشان‌دهنده شکست اطلاعاتی دشمن و موفقیت عملیات فریب نیروهای خودی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما با همت جانانه از این شرایط عبور خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد مردم در این اوضاع جنگی و خاص، دچار زحمت شوند؛ خدمات‌دهی به بازار به هیچ وجه تعطیل‌بردار نیست و داغ ایجاد نارضایتی را بر دل دشمنان خواهیم نشاند.