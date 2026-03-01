به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبر با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان را شخصیتی جامع‌الشرایط در عرصه‌های فقه، سیاست، ادبیات و مدیریت کلان کشور توصیف کرد و تأکید کرد: مدیریت بی‌بدیل رهبر انقلاب طی ۳۶ سال و ۹ ماه، کشور را از فتنه‌ها و پرتگاه‌های متعدد عبور داد.

نیکزاد در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اطلاع‌رسانی «صحیح، سریع و شفاف» رسانه ملی، شهادت رهبر انقلاب را به ملت ایران، جهان اسلام و آزادگان جهان تسلیت گفت و یاد و خاطره شهدای عالی‌رتبه کشور را گرامی داشت.

رهبری جامع در علم، سیاست و اخلاق

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب اظهار داشت: ایشان در علوم سیاسی فقیهی مجاهد و مجتهدی جامع‌الشرایط، در ادبیات شاعری مسلط و آشنا به ادبیات جهان و در حوزه اخلاق و عرفان دارای شخصیتی ممتاز بودند. به گفته نیکزاد، رهبر انقلاب در سیاست داخلی «حکیم و بصیر» و در سیاست خارجی «دوراندیش و آشنا به معادلات بین‌المللی» بودند و کشور را از بحران‌های گوناگون عبور دادند.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به آغاز رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ پس از رحلت امام خمینی(ره) گفت: رهبر انقلاب در این مدت طولانی، سایه بسیاری از جنگ‌ها و تهدیدها را از سر کشور دور کردند و اجازه ندادند ایران به دام بحران‌های طراحی‌شده دشمنان بیفتد.

صیانت از رأی مردم و مدیریت سلایق مختلف

نیکزاد با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر صیانت از رأی مردم تأکید داشتند، افزود: در انتخابات‌های مهم، ایشان بر اجرای مرّ قانون و حفظ آرای مردم پافشاری کردند و همین موضوع موجب تعادل و جلوگیری از نزاع‌های بیهوده سیاسی شد.

وی همچنین مدیریت نیروها با سلایق مختلف را از ویژگی‌های برجسته رهبر انقلاب دانست و گفت: در دوره‌های مختلف، افراد با گرایش‌های گوناگون در مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی به کار گرفته شدند و این نشان‌دهنده نگاه فراجناحی ایشان بود.

تقویت توانمندی‌های دفاعی و موشکی

نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر نقش رهبر انقلاب در تقویت توان دفاعی کشور تصریح کرد: امروز توانمندی‌های موشکی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مرهون هدایت‌های ایشان است.

وی به نقش شهید حسن طهرانی‌مقدم در توسعه توان موشکی کشور اشاره کرد و گفت: با حمایت و راهبری فرماندهی کل قوا، مسیر خودکفایی دفاعی با قدرت ادامه یافت.

نیکزاد همچنین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، تأکید کرد: ایران با کشورهای منطقه برادر است، اما در برابر هرگونه استفاده از خاک، آب یا آسمان کشورها علیه جمهوری اسلامی، واکنش قاطع نشان خواهد داد.

انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

وی با بیان اینکه دشمن اصلی ایران در نیویورک و تل‌آویو است، سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی فشارها علیه ایران دانست و گفت: آن‌ها به دنبال تضعیف ایران بزرگ و دست‌اندازی به منابع نفت، طلا و ظرفیت‌های راهبردی کشور هستند.

نیکزاد با اشاره به سوابق تاریخی آمریکا، از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حملات نظامی در منطقه، این اقدامات را نشانه‌ای از رویکرد مداخله‌جویانه واشنگتن دانست و افزود: ملت ایران باید هوشیار باشد و اجازه سوءاستفاده دشمنان از شرایط را ندهد.

تأکید بر وحدت ملی و نقش مردم

نایب‌رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، مردم را مهم‌ترین پشتوانه نظام دانست و گفت: رهبر انقلاب همواره بر تقویت قدرت ملی از مسیر تولید، اتحاد و حضور مردم در صحنه تأکید داشتند.

وی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌هاست.

نیکزاد تأکید کرد: حفظ صفوف متحد مردم و تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ضامن عبور کشور از شرایط حساس کنونی خواهد بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد: جنگ با ایالات متحده آمریکا با ابتکار آن‌ها آغاز شد، اما هرچه زمان می‌گذرد، مشخص می‌شود ایران به دستاوردهایی رسیده که طرف مقابل تصور آن را هم نمی‌کرد.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توان هدف قرار دادن مراکز و پایگاه‌های راهبردی دشمن را دارند؛ موضوعی که پیش از این برای بسیاری قابل باور نبود.

نیکزاد افزود: در صورت استفاده از خاک، آب یا آسمان هر کشوری علیه ایران، جمهوری اسلامی واکنش قاطع نشان خواهد داد و این موضوع از طریق دستگاه دیپلماسی نیز به کشورهای منطقه اعلام شده است.

نقش نتانیاهو در تشدید تنش‌ها

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تحولات سیاسی اخیر اظهار داشت: در روند مذاکرات، جریان‌های تندرو و شخص آقای بنیامین نتانیاهو تلاش کردند مسیر تنش را بر دیپلماسی غلبه دهند.» وی مدعی شد برخی اقدامات با هدف برهم زدن فضای گفت‌وگو صورت گرفته است.

تمثیل تاریخی و تأکید بر ایستادگی

نیکزاد با اشاره به واقعه عاشورا و موضع امام حسین(ع) در برابر یزید گفت: منطق جمهوری اسلامی، منطق ایستادگی در برابر زورگویی است. ملت ایران در طول تاریخ نشان داده در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود.

وی همچنین به موضع‌گیری‌های اخیر مسئولان کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: پیام ملت ایران روشن است؛ مذاکره تحت فشار و تهدید معنا ندارد.

نیکزاد با اشاره به سفر خود به پاکستان پس از تحولات اخیر گفت: در دیدار با مقامات پارلمانی پاکستان، آن‌ها پیروزی و ایستادگی ملت ایران را تبریک گفتند و تأکید داشتند ایران تنها کشوری است که توانسته در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستد.

وی با بیان اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم را در حوزه‌هایی نظیر بهداشت، درمان، سوخت و تأمین کالاهای اساسی اندیشیده‌اند، افزود: نیروهای مسلح نیز با آمادگی کامل، دست به ماشه و آماده دفاع از کشور هستند.

نیکزاد بیان کرد: طرف مقابل به دنبال یک درگیری کوتاه و سریع بود، اما طولانی شدن روند تحولات نشان می‌دهد محاسبات آن‌ها دقیق نبوده است.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به سازوکارهای قانونی کشور گفت: در جمهوری اسلامی بن‌بست وجود ندارد.

وی با استناد به اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح کرد: در صورت فقدان رهبر، مجلس خبرگان رهبری موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین رهبر جدید اقدام کند.

نیکزاد افزود: همان‌گونه که پس از رحلت امام خمینی(ره)، خلف صالح ایشان یعنی سید علی خامنه‌ای مسئولیت رهبری را بر عهده گرفتند و کشور را بیش از سه دهه هدایت کردند، امروز نیز ساختار نظام اسلامی از انسجام و ظرفیت لازم برای عبور از شرایط حساس برخوردار است.

وی تأکید کرد: رمز پیروزی ملت ایران اتحاد مقدس و حفظ انسجام ملی است و با تکیه بر همین وحدت، کشور از مقاطع دشوار عبور خواهد کرد.