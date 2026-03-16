به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اعمال محدودیت تردد نفتکش ها در تنگه هرمز از سوی ایران پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، بسیاری از تحلیلگران نسبت به شرایط حال و آینده این اقدام اظهارنظر کرده و می کنند.

تنگه هرمز به عنوان گلوگاه حیاتی انرژی جهان، محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی دنیا است یعنی حدودا بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز از این گلوگاه عبور می کند در نتیجه، هرگونه مسدود شدن کامل یا جزئی این مسیر، پیامدهای قابل توجهی به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال مسدود شدن این تنگه منجر می شود که عرضه جهانی نفت کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها به‌شدت بالا رود. همچنین در حوزه بیمه حمل‌ونقل، هزینه‌های لجستیکی نفت‌کش‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. در ادامه روند مسدود سازی این گلوگاه، بازارهای مالی و بازارهای آتی دچار نوسانات شدید می‌شوند.

طبق تحلیل های ارائه شده، محدودیت تردد از مسیر تنگه هرمز، در صورتی که منجر به توقف صادرات از خلیج فارس شود و تا چند هفته ادامه داشته باشد، پیش‌بینی ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار کاملا منطقی خواهد بود چرا که، ظرفیت مازاد تولید کشورهای عضو اوپک پلاس مانند عربستان و امارات، محدود است و نمی‌تواند این کمبود را جبران کند. از سوی دیگر، تولید نفت شیل آمریکا هم واکنش کندی دارد و در کوتاه‌مدت جایگزین نمی‌شود. در چنین شرایطی، سفته‌بازی در بازار نفت نیز قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد.

در حال حاضر قیمت نفت جهانی ۱۰۴ دلار ارزیابی شده است و این میزان به این معنا است که بازار هنوز تمام‌قد روی سناریوی بسته‌شدن کامل تنگه هرمز حساب باز نکرده اما ترس از این موضوع در بازار در حال شکل‌گیری است.

طبق استدلال روزنامه اکونومیست، یکی از آثار مهم بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا و جهان این است که هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، اقتصاد آمریکا را متزلزل می‌کند چرا که افزایش قیمت سوخت، فشار مستقیمی بر خانوارها و هزینه حمل‌ونقل آنها خواهد داشت و در نتیجه آن، افت تقاضا، منجر به فشار بر تولید و خدمات خواهد شد. در نتیجه، با نفت بالای 150 دلار ریسک رکود در اقتصادهای بزرگ مثل آمریکا، اروپا و چین واقعی می‌شود.

طبق اذعان این روزنامه، تحلیلگران به سال ۲۰۰۷ یعنی درست قبل از بحران مالی جهانی اشاره دارند. در آن سال ترکیبی از قیمت‌ بالای نفت‌ و افزایش بدهی مصرف‌کننده و سیاست‌های پولی انقباضی، باعث شد اقتصاد جهانی وارد رکود شود. در حال حاضر نیز، همین سه عامل در حال تکرار است، فقط این بار همراه با ریسک ژئوپلیتیکی واقعی در خلیج فارس در حال رقم خوردن است.

نتیجه آنکه، اگر تنگه هرمز تا پایان ماه بسته بماند، احتمال جهش نفت تا محدوده ۱۵۰–۲۰۰ دلار واقع‌بینانه است و چنین شوکی به‌طور مستقیم منجر به تورم شدید و رکود جهانی خواهد شد. این شرایط برای کشورهایی با صادرات نفت، فرصت طلایی به شمار می رود اما برای واردکنندگان نفت مانند اروپا، ژاپن، هند فاجعه‌بار خواهد بود.

