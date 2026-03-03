به گزارش خبرنگار مهر، الهیار مصباحی مقدم شامگاه سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت عرضه مرغ در گیلان اظهار کرد: روزانه میزان قابل توجهی گوشت مرغ در استان کشتار و به بازار عرضه می‌شود و مازاد بر نیاز معمول استان به بازار سایر استان‌های هم‌جوار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در تأمین مرغ در بازار گیلان وجود ندارد، گفت: هیچ واحد صنفی عرضه مرغ حق فروش این کالای اساسی با قیمت بیش از ۲۷۰ هزار تومان را نداشته و در صورت فروش بیش از این قیمت، مردم می توانند با تماس با شماره تلفن ۱۲۴ این تخلفات را گزارش کنند تا با متخلفین قاطعانه برخورد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص تأمین کالاهای اساسی برای چند ماه آینده در کشور بیان کرد: تمام کالاهای اساسی برای چند ماه آینده تهیه شده و نهاده های مورد نیاز را در اختیار زنجیره های تولید مرغ می گذاریم.

مصباحی با اشاره به حضور بازرسان صمت و جهاد کشاورزی در بازار به منظور نظارت بر عرضه کالا با قیمت مصوب شده تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف و گران‌فروشی واحد صنفی با سامانه تلفنی ۱۲۴ تماس گرفته و گزارش تخلف را اعلام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت سیب زمینی در روز گذشته اشاره کرد و افزود: با پیگیری های به عمل آمده، محموله های سیب زمینی تنظیم‌بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان به گیلان رسید و با توزیع آن، بازار به تعادل رسید.