به گزارش خبرنگار مهر،عباس قیصوری شامگاه سه شنبه در بازدید از مراکز درمانی استان اظهار کرد: پی بمباران روز گذشته شهر سرابله، از مجموع تعداد ۱۱۰ نفر مراجعه‌کننده به بیمارستان امام علی(ع) این شهرستان، تعداد ۲۶ نفر از مصدومین جهت ادامه دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام اعزام شدند.

قیصوری درخصوص کل آمار مربوط به جنگ اخیر نیز افزود: از ابتدای تجاوز رژیم صهیونی آمریکایی تا ساعت ۱۶ امروز، تعداد ۲۹۶ مورد به مراکز درمانی سطح استان منتقل و تحت ارائه خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.

وی با تقدیر از حضور پررنگ کادر سلامت در رسیدگی به مجروحان جنگی، خاطرنشان کرد: مراکز درمانی استان به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات و رسیدگی به مصدومان جنگی هستند.