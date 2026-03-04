به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه غرب آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته جاری اعلام کرد که دیدارهای رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا به تعویق افتاده است در همین حال بامداد امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند AFC خبر داد که دیدارهای برگشت این مرحله نیز به تعویق افتاده است.

در بیانیه AFC آمده است: اولویت ما حفظ ایمنی و امنیت تمامی طرف‌های ذی‌ربط، از جمله بازیکنان، تیم‌ها، مسئولان، شرکا و هواداران است و ما پایبند به تضمین محیطی امن برای همه هستیم، و به‌موقع اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.