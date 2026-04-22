شباب الاهلی از رسیدن به فینال آسیا باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ماشیدا ژاپن و شباب الاهلی امارات در دومین بازی مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه‌شنبه اول اردیبهشت در جده عربستان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نماینده ژاپن به پایان رسید.

یوکی سوما در دقیقه ۱۳ زننده تک گل این بازی بود.

لازم به ذکر است که سردار آزمون به دلیل مصدومیت در این بازی غایب بود و سعید عزت‌اللهی و مرصاد سیفی به ترتیب ۸۳ و ۲۳ دقیقه برای شباب الاهلی بازی کردند.

به این ترتیب ماشیدا حریف الاهلی عربستان در فینال لیگ نخبگان آسیا شد که تیم بازی روز شنبه ۵ اردیبهشت به میزبانی شهر جده برگزار خواهد شد.