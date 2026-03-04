به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور شهریار روز چهارشنبه با برگزاری آیینی باشکوه، پیکر پنج تن از فرزندان شهید خود را بدرقه کردند.

در این مراسم، شهیدان بسیجی محمدطاها فتحی و محمدحسین حسینعلی و نیز شهیدان انتظامی مهدی محمدزاده، مهدی سیدی و بهزاد منصوری‌فرد بر دوش اقشار مختلف مردم تشییع شدند.

این مراسم از خیابان ولیعصر(عج) آغاز و تا آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) ادامه یافت و پیکر شهدا پس از اقامه نماز در گلزار شهدای این امامزاده به خاک سپرده شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه آنان در پاسداری از امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

مسئولان نظامی و انتظامی نیز با تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا، آنان را نماد ایثار و فداکاری در مسیر تأمین امنیت کشور دانستند.