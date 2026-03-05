به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیدری، جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، در اظهاراتی هشدار داد که آمریکا در نبرد تاریخی کنونی با ایران، تاوان سخت و پشیمان‌کننده‌ای خواهد پرداخت.

وی تأکید کرد که این قرارگاه مسئول طراحی و تصویب طرح‌های عملیاتی ارتش و سپاه است و عملیات‌های مربوطه را هدایت می‌کند.

حیدری با اشاره به موفقیت‌های اخیر در حملات موشکی به اهداف حساس و کلیدی رژیم صهیونیستی، گفت: "عملیات‌ها با موفقیت انجام شده و تصاویر نشان‌دهنده قدرت تهاجمی نیروهای ما است." وی همچنین خاطرنشان کرد که تمام عملیات‌های موشکی به همراه پهپادهای راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.



وی در ادامه افزود که ایران در حال نبردی سنگین در دریا، هوا و فضا با آمریکا است و این نبرد تاریخی به گونه‌ای است که ارتش آمریکا هرگز تجربه‌ای مشابه آن را نداشته است. حیدری تأکید کرد که آمریکا قطعاً تاوان سختی را خواهد پرداخت.

امیر حیدری، جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، در ادامه هشدارهای خود به آمریکا، تصریح کرد که ایران اراده کرده است تا شاخ آمریکا را نشکند و این کشور را مأیوس و ناامید نکند.



وی تأکید کرد که تا زمانی که عرصه شناورها مملو از تابوت افسران، درجه‌داران و سربازان آمریکایی نشود، ایران به جنگ ادامه خواهد داد.



حیدری با بیان اینکه برای ایران مهم نیست جنگ چند روز طول بکشد، گفت: "ما جنگ ۸ ساله را تجربه کرده‌ایم و هنگامی به این جنگ پایان می‌دهیم که به اهداف خود دست یافته و دشمن را از عمل ننگینش پشیمان کنیم."



وی همچنین افزود: "ما آماده‌ایم تا به هر قیمتی با دشمن مقابله کنیم و مطمئن باشید که ایام برای ما تعریفی ندارد که بخواهیم کم بیاوریم یا نتوانیم ادامه دهیم. ما آنقدر خواهیم ماند که یا آمریکایی‌ها را به قعر دریا بفرستیم یا عرشه ناوهایشان را پر از تابوت کنیم.

امیر حیدری، جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، تصریح کرد که ایران اراده کرده است تا شاخ آمریکا را نشکند و این کشور را مأیوس و ناامید نکند. وی تأکید کرد که تا زمانی که عرصه شناورها مملو از تابوت افسران، درجه‌داران و سربازان آمریکایی نشود، ایران به جنگ ادامه خواهد داد.



حیدری با بیان اینکه برای ایران مهم نیست جنگ چند روز طول بکشد، گفت: "ما جنگ ۸ ساله را تجربه کرده‌ایم و هنگامی به این جنگ پایان می‌دهیم که به اهداف خود دست یافته و دشمن را از عمل ننگینش پشیمان کنیم."



وی همچنین افزود: "ما آماده‌ایم تا به هر قیمتی با دشمن مقابله کنیم و مطمئن باشید که ایام برای ما تعریفی ندارد که بخواهیم کم بیاوریم یا نتوانیم ادامه دهیم. ما آنقدر خواهیم ماند که یا آمریکایی‌ها را به قعر دریا بفرستیم یا عرشه ناوهایشان را پر از تابوت کنیم."



در ادامه، امیر حیدری در خصوص تنگه هرمز نیز گفت: "بعضاً به ما ایراد می‌گیرند که جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را بسته است. ما اصلاً اعتقادی به اینکه تنگه هرمز را ببندیم نداریم، چرا که قابلیت‌های دیگری داریم که با تکیه بر آنها کار جنگ را پیش ببریم."



وی تأکید کرد: "امروز واقعاً تنگه هرمز را نبسته‌ایم. تنگه هرمز پازل کوچکی از این صحنه بزرگ جنگ است و ما در آنجا سیادت دریایی خودمان را اعمال می‌کنیم. شناورهایی که در حال حرکت هستند، طبق پروتکل‌های بین‌المللی با آنها رفتار می‌کنیم. هر کدام پروتکل‌ها را رعایت کرده باشند، مشکلی با آنها نداریم و جریان طبیعی خود را دارند."



حیدری همچنین هشدار داد: اما اگر شناورهای پوششی در پوشش اقدامات تجاری کار عملیاتی نظامی کنند، قدرت تشخیص اینها را داریم و اجازه ادامه حیات به آنها نخواهیم داد.