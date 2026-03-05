تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در برخی از شهرهای لرستان برگزار می‌شود.

این مراسم تشییع شهدا به شرح زیر است:

در خرم آباد

شهید «کسرا رحمتی»

شهید «مرتضی مرادی»

شهید «مهدی ویسکرمی»

در بروجرد

شهید «علی آریا»

شهید «حامد کردی»

شهید «آریا نصرالهی»

شهید «حسین گودرزی معظمی»

شهید «محمدیاسین شکیبی مهر»



در سلسله

شهید «مهدی نظری»

شهید «رسول مرادی»

شهید «محمدحسن زکی پور»

شهید «مجتبی زکی پور»

در دورود:

شهید «محمدرضا پاپی»

در کوهدشت

شهید «سامان خسروانی»

آمار تشییع شهدا در این خبر به روز رسانی می‌شود.