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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان

تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان

خرم‌آباد - امروز پنج‌شنبه مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در برخی از شهرهای لرستان برگزار می‌شود.

این مراسم تشییع شهدا به شرح زیر است:

در خرم آباد

شهید «کسرا رحمتی»

شهید «مرتضی مرادی»

شهید «مهدی ویسکرمی»

تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان

تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان

در بروجرد

شهید «علی آریا»

شهید «حامد کردی»

شهید «آریا نصرالهی»

شهید «حسین گودرزی معظمی»

شهید «محمدیاسین شکیبی مهر»

تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان


در سلسله

شهید «مهدی نظری»

شهید «رسول مرادی»

شهید «محمدحسن زکی پور»

شهید «مجتبی زکی پور»

در دورود:

شهید «محمدرضا پاپی»

تشییع شهدای حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی در شهرهای لرستان

در کوهدشت

شهید «سامان خسروانی»

آمار تشییع شهدا در این خبر به روز رسانی می‌شود.

کد مطلب 6765659

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