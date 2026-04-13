افزایش قابل توجه نفت شناور ایران پیش از حملات آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دراپسایت، شرکت ردیابی دادههای دریایی «ویندوارد» اعلام کرد ایران پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، صادرات نفت خود را به حدود سه برابر سطح معمول افزایش داده است.
طبق دادههای این شرکت، تا پایان ماه مارس نزدیک به ۱۷۴ میلیون بشکه نفت ایران در انبارهای شناور قرار داشته که از این میزان، حدود ۱۵۸ میلیون بشکه مربوط به نفت خام و مابقی شامل فرآوردههای نفتی بوده است.
این گزارش میافزاید بیش از ۹۰ درصد این محمولهها راهی چین میشوند و عمدتاً به وسیله «ناوگان ارواح» حمل میگردند؛ ناوگانی متشکل از نفتکشهایی که با خاموش کردن سیستمهای ردیابی خود تردد میکنند. بر اساس گزارش ویندوارد، هماکنون ۱۲۹ نفتکش مرتبط با نفت خام ایران با سامانههای AIS خاموش در حال حرکت هستند.
این شرکت همچنین تأکید کرده است که محاصره دریایی آمریکا نمیتواند نفت شناوری را که هماکنون در مسیرهای بینالمللی قرار دارد، متوقف کند.
در بخش دیگری از گزارش، به دادههای سازمان «یونایتد اگینست نیوکلیر ایران» (UANI) اشاره شده است که اعلام کرده حداقل ۱۵ نفتکش با پرچم ایران در تاریخ ۶ آوریل در نزدیکی بندر چابهار توسط تصاویر ماهوارهای رصد شدهاند؛ نفتکشهایی که حامل نفت خام بودهاند.
به نوشته این گزارش، دستکم ۹۶ نفتکش حامل نفت ایران نیز در لنگرگاهی متعلق به ناوگان ارواح، در حدود ۷۰ کیلومتری سواحل مالزی نزدیک جوهور، شناسایی شدهاند. در این منطقه، انتقال محموله به کشتیهای دیگر انجام میشود و سپس محمولهها راهی بنادر چین میگردند.
علاوه بر این، دهها نفتکش دیگر نیز با سامانههای خاموش در حال عبور از تنگه مالاکا و دریای جنوبی چین به مقصد چین هستند.
بر اساس نقشهای که در شبکههای اجتماعی چین منتشر شده، ایران همچنین حدود ۲۳ میلیون بشکه نفت خام را در شرق «ایستگاه عوارض آمریکا» در دریای عمان ذخیره کرده است.
