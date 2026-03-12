اتابک نادری هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون درباره همبستگی مردم ایران در زمان تهاجم و تجاوز دشمن به خاک وطن، به خبرنگار مهر گفت: امروز ۲۱ اسفند سالروز حمله ناجوانمردانه رژیم بعثی عراق در سال ۱۳۶۷ به اردبیل است؛ حمله‌ای در یک روز جمعه که جمع کثیری از مردم بی دفاع را مظلومانه به شهادت رساند. هرچند به فاصله ای طولانی اما ظلم و سبعیت خارجی در این اسفند ماه باز دامن گیر این مرزو بوم شده است.

وی یادآور شد: تا ظالم و مستبد در جهان باقی است این عطش قدرت و طمع ورزی همیشه چاشنی جنگ‌افروزی‌ها علیه ملت‌ها بوده است.

نادری تاکید کرد: هر اقلیمی از سرزمین پهناور ایران زمین در ادوار مختلف و به اشکال گوناگون درد تجاوز را چشیده است اما وقتی سایه تجاوزگری به این خاک افتاده مردمانش از کشاورز و کارگر گرفته تا هنرمند و صنعتگر و معلم و دانش‌آموز و سربازانش همه یک تن و یک صدا سرباز وطن شده اند و چه شرافتمندانه پای وطن ایستاده‌اند.

این هنرمند تئاتر در پایان تصریح کرد: قلم از توصیف و ستایش مدافعان وطن در قبال این تجاوز آشکار کم می‌آورد. به وجودشان افتخار می‌کنم و به همت شان درود می‌فرستم.خداوند پشت و پناه این فرزندان مرزبانمان باشد و یاد شهیدان مرزبانمان گرامی باد.