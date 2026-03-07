به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحولات اخیر و حمله ادعایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام، بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود تأکید کرد. در این بیانیه با اشاره به شهادت تعدادی از شهروندان از جمله دانش‌آموزان، ورزشکاران و فرماندهان نظامی، بر عزم ملت ایران برای مقابله با متجاوزان و حمایت کامل از نیروهای مسلح کشور تأکید شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ و قهرمان ایران

دولت تروریست آمریکا و رژیم صهیونی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده و مردم عزیز، دختران مظلوم مدرسه ابتدایی میناب، ورزشکاران و فرماندهان نظامی به ویژه رهبر معظم انقلاب را به شهادت رساندند.

ملت مقاوم ایران چاره‌ای جز دفاع از خود نداشته و دشمنان اهریمنی ملت ایران بدانند که نیروهای مسلح ما هیچ خط قرمزی جز تأمین امنیت مردم ایران ندارند.

به تمام کشورهای منطقه و خارج از منطقه اعلام می‌کنیم که تمام پایگاه‌های دشمنان ما در آن کشورها هدف مشروع و قانونی خواهد بود و اخراج دشمنان از منطقه، تنها ضامن امنیت منطقه خواهد بود.

ملت بزرگ ایران بداند که نبرد با اهریمنان تا تنبیه متجاوز و انتقام رهبر عزیزمان ادامه خواهد داشت و ما بر دست و بازوی نیروهای مسلح خود بوسه می‌زنیم و بر آن افتخار می‌کنیم.

یقین بدانید که نصرت الهی شامل ما بوده و ملت ایران بر تمام دشمنان خود پیروز خواهد شد.

و من نصر الا من عندالله العزیز



