رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تسلیت درگذشت رهبر شهید انقلاب امام خامنهای، گفت: قطعا این حادثه و از دست دادن رهبر شهیدمان حادثه تلخ و جانسوزی بود. قصد دارم نقل قولی از حضرت آقا بیان کنم، ایشان فرموده بودند که «تئاتر منبر است و بلکه فراتر از منبر است». معنا و مفهوم این جمله به زیبایی برای زمان الان بسیار روشنگر و تبیینکننده است؛ تئاتر وسیلهای برای آموزش و تاثیرگذاری است، دقیقا این معنا و مفهوم منبر را که توسط حضرت آقا بیان شد، میتوانیم از تئاتر استنباط کنیم.
مردانی در ادامه فرهنگ غنی ایرانی را سپری مستحکم در برابر هجمههای دشمنان برشمرد و بیان کرد: امروزه فرهنگ غنی ما با تمام جلوههای بومی و اقلیمی خود، مقوم کیان ملی، وحدت و تمامیت سرزمین ماست در شرایطی که بیگانگان در پی تباهی و ویرانی این سرزمین هستند و جز این موارد برای مردم راستاندیش این کشور، چیزی نمیخواهند. هنر اگر نتواند به فهم عمیق و عزم راسخ برای پاسداری از وطن یاری رساند، از رسالت تاریخی خود بازمانده است.
وی با تأکید بر نقش محوری روایتگریهای هنرمندانه در حفظ وحدت ملی، تاکید کرد: در بزنگاههای حساس تاریخی، این کنشگری در روایت است که جامعه را هوشیار نگه میدارد. روایت، فراتر از بازگویی صرف وقایع، در شکلدهی به فهم عمومی، تنظیم احساسات جمعی، تثبیت افق آینده و جلوگیری از گسست روانی جامعه در قالبی هنری، نقشی بیبدیل ایفا میکند. در چنین شرایطی روایت اگر بخواهد اثرگذار باشد، باید جامعه خود را در همدلی و آرامش یاری کند و از سوی دیگر، چهره انسانی رنج مردم را بهگونهای بازگو کند که جهان بتواند با زبان وجدان، اخلاق و خوی انسانی آن را درک کند.
مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح کرد: تئاتر به مثابه زبان مستقیم هنر برای تعامل با مردم، قادر است در لحظات حساس کنونی، همسو با آرمانهای ملی و دینی، آگاهیبخشی کرده و همبستگی بیافریند. همچنین میتواند در راستای ترویج ایستادگی، تابآوری و روشناندیشی گام بردارد و با افشای دسیسههای تجزیهطلبانه و تفرقهافکنانه آمریکا و اسرائیل روشنگری کند.
مردانی به همدلی و یکپارچگی اخیر هنرمندان در محکومیت اقدامات تجاوزکارانه و شهادت مظلومانه هموطنان بهویژه کودکان مدرسه میناب و افرادی که در خانه و بازار به شهادت رسیدند، اشاره کرد و این اتحاد را نمادی از همبستگی اجتماعی، تقویت وفاق و احیای امید عمومی توصیف و ابراز امیدواری کرد که این دوران پرتلاطم سپری شده و شاهد بازگشت امید در جامعه باشیم.
وی در ادامه، با اشاره به سخنان رهبر شهید حضرت امام خامنهای مبنی بر اینکه «هنر نمایش امروز برای ما از همیشه مهمتر است و باید مورد اهتمام و سرمایهگذاری مادی و معنوی قرار گیرد»، اظهار کرد: همانطور که حضرت آقا فرموده بودند، ابعاد و توانمندیهای هنرهای نمایشی خیلی وسیع است و باید مورد توجه و سرمایهگذاری از لحاظ مادی و معنوی قرار گیرد زیرا همانطور که هنر آینهدار لحظههای بی زوار تاریخ است، نمایش روایتگر حماسههایی است که بر صحنه های روزگار نقش میبندد.
مدیر کل هنرهای نمایشی درباره انتصاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: امروز که خورشید ولایت پس از غمی جانسوز و جانکاه، بار دیگر از افق امت طلوع میکند و زعامت و رهبری این امت و ملت به شایستهترین وارث، حضرت آقا آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای میرسد، قلم در دستان اهالی فرهنگ و هنر به شکرانه بیبدیل میچرخد. بیعتما با ایشان تنها تجدید میثاق نیست، بلکه تولدی دوباره است، تولدی که هنر این سرزمین بر پاسداشت ارزشهای والا بر دوش میکشد. هنری که از قرنها آینهدار عدالت و فطرت انسانی بوده است. جامعه هنر نمایش ایران نیز با دلی سرشار از امید، دست در دست رهنمودهای حکیمانه ایشان، راهی روشن به سمت افقهای معرفت میگشاید.
مردانی در پایان ضمن اشاره به تبیین نقش تئاتر در ایجاد همدلی و همبستگی، به فراخوان نمایشهای محیطی رویداد «همه تن برای وطن» اشاره کرد و گفت: این فراخوان در ۳۲ استان با استقبال چشمگیری روبهرو شده و هنرمندان ما در میادین و خیابانها به اجرای نمایش پرداخته و مردم را به آرامش، اتحاد مقدس و همبستگی دعوت میکنند؛ امری که نقشی بهسزا در آرامش روانی جامعه و تقویت حس امید ایفا میکند.
نظر شما