دعوت از اهالی حوزه کتاب برای اعلام بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، اهالی کتاب که همواره بار فرهنگ و آگاهی‌بخشی جامعه را بر عهده داشته است، بیعت خود را با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است و از تمامی نویسندگان و ناشران دعوت کرده تا بیعت خود را اعلام کنند. متن این دعوتنامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء: ۵۹)

در ایامی که به سوگ عروج ملکوتی رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) نشسته‌ایم، دل‌هایمان متوجه مسئولیت خطیر شرعی و ملی خود در قبال حفظ کیان ایران عزیز و انقلاب اسلامی است. شهادت مظلومانه ایشان ثابت کرد که این انقلاب با خون‌های پاک خود حافظ این مرز و بوم است.

اینک، به فضل الهی و با درایت و وظیفه‌شناسی مجلس خبرگان رهبری در حساس‌ترین مقطع تاریخی، عالم مجاهد و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تعیین و معرفی شدند. این انتخاب حکیمانه و به‌موقع، بار دیگر وحدت و انسجام ملی را در برابر توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم به نمایش گذاشت.

جامعه فرهنگیان، اهالی قلم و اصحاب نشر، همواره پرچمدار آگاهی‌بخشی و تبیین حقایق در این سرزمین بوده‌اند. امروز نیز نوبت آن رسیده است تا با پیوستن به کاروان عظیم بیعت با ولی‌امر مسلمین، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کنیم. همراهی و تبعیت از ولی فقیه زمان، والاترین گام در دفاع همه‌جانبه از ایران عزیز و تضمینی برای امنیت پایدار و حفظ تمامیت سرزمینی کشور است.

از تمامی نویسندگان متعهد، ناشران دغدغه‌مند، کتابفروشان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در این صحنه تاریخی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان این ملت بزنند. حضور شما در این بیعت، پیامی روشن برای جهانیان دارد: ایران با وجود هدایت‌های رهبر خود، اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی در امورش دخالت کند.

برای ثبت‌نام و اعلام بیعت خود، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://survey.porsline.ir/s/5Zr9UwbU

از خداوند متعال توفیقات روزافزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می‌نماییم.

وَالسَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَی