  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۲

دعوت از اهالی حوزه کتاب برای اعلام بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی

دعوت از اهالی حوزه کتاب برای اعلام بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی

اهالی کتاب بیعت خود را با حضرت آیت‌العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای اعلام کرده‌اند و از ناشران و نویسندگان برای پیوستن به بیعت با ولی‌امر مسلمین دعوت به عمل آورده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، اهالی کتاب که همواره بار فرهنگ و آگاهی‌بخشی جامعه را بر عهده داشته است، بیعت خود را با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است و از تمامی نویسندگان و ناشران دعوت کرده تا بیعت خود را اعلام کنند. متن این دعوتنامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء: ۵۹)

در ایامی که به سوگ عروج ملکوتی رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) نشسته‌ایم، دل‌هایمان متوجه مسئولیت خطیر شرعی و ملی خود در قبال حفظ کیان ایران عزیز و انقلاب اسلامی است. شهادت مظلومانه ایشان ثابت کرد که این انقلاب با خون‌های پاک خود حافظ این مرز و بوم است.

اینک، به فضل الهی و با درایت و وظیفه‌شناسی مجلس خبرگان رهبری در حساس‌ترین مقطع تاریخی، عالم مجاهد و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تعیین و معرفی شدند. این انتخاب حکیمانه و به‌موقع، بار دیگر وحدت و انسجام ملی را در برابر توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم به نمایش گذاشت.

جامعه فرهنگیان، اهالی قلم و اصحاب نشر، همواره پرچمدار آگاهی‌بخشی و تبیین حقایق در این سرزمین بوده‌اند. امروز نیز نوبت آن رسیده است تا با پیوستن به کاروان عظیم بیعت با ولی‌امر مسلمین، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کنیم. همراهی و تبعیت از ولی فقیه زمان، والاترین گام در دفاع همه‌جانبه از ایران عزیز و تضمینی برای امنیت پایدار و حفظ تمامیت سرزمینی کشور است.

از تمامی نویسندگان متعهد، ناشران دغدغه‌مند، کتابفروشان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در این صحنه تاریخی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان این ملت بزنند. حضور شما در این بیعت، پیامی روشن برای جهانیان دارد: ایران با وجود هدایت‌های رهبر خود، اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی در امورش دخالت کند.

برای ثبت‌نام و اعلام بیعت خود، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://survey.porsline.ir/s/5Zr9UwbU

از خداوند متعال توفیقات روزافزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می‌نماییم.

وَالسَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَی

کد خبر 6771520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها