انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، جنایت میناب را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حمله موشکی در نهم اسفندماه به مدرسه‌ای در شهر میناب، ۱۶۸دانش‌آموز مینابی به شهادت رسیده‌اند. این اقدام جنایتکارانه باعث واکنش‌های متعددی از سوی افراد و گروه‌های جامعه شد که یکی از آنان انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان است. این متن بدین شرح است:

به نام خدای صدوشصت و هشت پری دریایی میناب

دریایی زرد، آسمانی بنفش، ساحلی صورتی، نخلستانی آبی. خبر، سیاه ِ سیاه، سیاه چون برقع مادران میناب، چون صدای نی انبان‌ها در ساحل بی‌رونق دریا. چون آسمان بی‌ستاره قلعه هزاره.

نهم اسفند، خیابان‌ها و کوچه‌های میناب مثل هر صبح دیگر با گام‌های دخترکان از خواب برخاستند.

نهم اسفند، دختران گام‌های بادپای واژه بودند، مداد رنگی‌هایی رهسپار مدرسه. زرد، بنفش، صورتی، آبی.

نهم اسفند، میناب دفتر نقاشی شد.

نهم اسفند، ناگهان آسمان اژدهای سیاهی شد. افعی باریدن گرفت.

اسرا، آتنا، حلما، سمیرا، هانیه، ریحانه..... صد و شصت و هشت نخل، صد و شصت و هشت پری دریایی، صد و شصت و هشت کبوتر به ناگاه ستاره شدند، ماه شدند. کهکشان نور شدند.

مپرسید چگونه دبستانی دخترانه عبادتگاه می‌شود. مپرسید چگونه دبستانی دخترانه تاریخ می‌شود. میناب شکوفه ریز و پایکوب صد و شصت و هشت عروس دریایی را به حجله‌های آسمان می‌برد. میناب، گونه‌هایش را خنج می‌زند در روزی که عروسان دریایی‌اش را از دریا به آسمان رهسپار می‌کند.

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک ونوجوان در مقابل خود کتابی نانوشته می‌بیند که هر برگش را هزاران سطر است از رویاهای بر باد رفته از رنج‌های عالمی در یک شهر، انباشته.

ما کودکان را سرمایه‌های انسانی دنیای فردا و از حق حیات به عنوان اولین و بدیهی‌ترین حقوق انسانی برخوردار می‌دانیم و ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک و ابراز انزجار شدید از عاملان و آمران آن، امیدواریم در پاسداشت این واقعه هولناک و بازتاب آن برای ثبت در تاریخ و سپس عدم تکرار آن به وظیفه انسانی خود عمل کنیم

و با تمام خانواده‌های این واقعه هولناک و تمام کودکان دیگر این مرز و بوم که کتاب رویاهای نزیسته‌شان نانوشته پرپر شد ابراز همدردی می‌کنیم و از خداوند متعال برایشان شکیبایی بر این مصیبت را خواستاریم.