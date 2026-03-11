انهدام پهپاد دشمن توسط پدافند ارتش در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، دقایقی پیش (بامداد چهارشنبه) گفت: بامداد امروز یک فروند پهپاد دشمن آمریکایی-صهیونی توسط سامانه‌های پدافندی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در کرمان هدف قرار گرفت و ساقط شد.

وی افزود این پهپاد متجاوز پس از ورود به محدوده هوایی استان کرمان، بلافاصله توسط سامانه‌های پدافندی رصد و هدف قرار گرفت و پیش از هرگونه اقدام، ساقط شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای پدافندی در منطقه افزود: شرایط در استان کرمان کاملاً تحت کنترل است و این اقدام در راستای حفظ امنیت و صیانت از حریم هوایی کشور انجام شده است.

جلالی، همچنین از هوشیاری نیروهای مسلح و سامانه‌های پدافند هوایی در مقابله با هرگونه تهدید احتمالی قدردانی کرد و اطمینان داد که امنیت استان کرمان برقرار است و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.