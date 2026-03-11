وقوع انفجار در فرودگاه ابوظبی؛ انتقاد مجدد عمان از جنگ علیه ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بلومبرگ با استناد به یک منبع اعلام کرد که آمریکا از زمان آغاز جنگ حداقل هفت پهپاد « ام کیو-۹» را از دست داده است.

از سوی دیگر شبکه سی‌بی‌اس به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون ایران ۱۱ پهپاد ارزشمند و پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا را سرنگون کرده است.

به گفته این مقامات آمریکایی هزینه کل این پهپادهای سرنگون شده بیش از ۳۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این پهپادها برای ماموریت‌های جاسوسی , نظارت و شناسایی و همچنین عملیات دقیق استفاده می‌شوند.

نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه ۲۲ اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه تاکنون ۱۰۲ پهپاد پیشرفته دشمن آمریکایی-صهیونیسغی از انواع مختلف را سرنگون کردند.

رسانه عبری زبان: شلیک ۸۵۰ موشک حزب‌الله به سرزمین‌های اشغالی

بنا بر اعلام شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، حزب‌ الله لبنان از زمان آغاز جنگ تاکنون بیش از ۸۵۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده است.

این منبع رسانه ای صهیونیستی تاکید کرد که حزب‌ الله در حال حاضر تلاش می‌کند با افزایش حملات موشکی به شهرک‌های خط مقدم در شمال فلسطین اشغالی، معادله جدیدی در برابر تل‌آویو ایجاد کند.

تلویزیون اسرائیل هدف از این اقدام را تأثیرگذاری بر تصمیم شهرک‌نشینانی عنوان شده که پس از تخلیه مناطق مرزی، قصد بازگشت به این مناطق را دارند.

در همین راستا در ۲۴ ساعت گذشته آژیرهای هشدار به‌ طور پیوسته در شهر کریات شمونه به صدا درآمده و همزمان تبادل آتش توپخانه‌ای و عملیات نظامی در طول مرز ادامه داشته است. گزارش‌هایی نیز از اقدام حزب الله در شلیک موشک‌های ضد زره به سمت نیروهای اسرائیلی منتشر شده است.

بنا بر اعلام تلویزیون اسرائیل، شهرک‌نشینان مناطق شمالی فلسطین اشغالی در وضعیت اضطراب دائمی قرار دارند و به صورت متوالی از چند ده دقیقه تا چند ساعت را در پناهگاه‌ها سپری می‌کنند.

عمان: جنگ علیه ایران غیر قانونی است/روابط با اسرائیل عادی سازی نمی‌شود

«بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان تاکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حلقه جدیدی از سلسله تخلفاتی است که طی سال های گذشته صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه عمان افزود: ایران متعهد شده بود که به ماده هسته ای لازم برای ساخت بمب هسته ای دست نخواهد یافت. اساس شروع جنگ به پرونده هسته ای ایران مربوط نمی شود زیرا مذاکرات میان ایران و آمریکا به مراحل بسیار پیشرفته ای رسیده بود.

البوسعیدی تصریح کرد: جنگ علیه ایران غیر قانونی است و ادامه اقدامات خصمانه باعث می شود کشورهایی که جنگ را شعله ور کرده اند در حالت نقض قوانین بین المللی باقی بمانند.

وزیر خارجه عمان همچنین گفت: عمان در شورای صلح غزه مشارکت نمی کند و اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد کرد.

انفجارهای متوالی در فرودگاه ابوظبی و اربیل عراق

منابع رسانه‌ای کشورهای عربی از بروز انفجارهایی در تعدادی از این کشورها خبر می‌دهند.

در همین رابطه از امارات خبر می‌رسد که فرودگاه ابوظبی شاهد چندین مورد انفجار بوده است.

در کویت نیز صدای انفجارهای متعددی به گوش رسیده است. صدای انفجار در بغداد پایتخت عراق نیز به گوش رسیده است.انفجارهای بغداد در اطراف فرودگاه بین المللی این شهر صورت گرفته است.

منطقه اربیل واقع در کردستان عراق نیز شاهد بروز انفجارهایی بوده است.

همچنین در نتیجه انفجار مهیبی که در انبار سوخت بندر صلاله در عمان صورت گرفت، شرکت حمل و نقل مرسک اعلام کرد که تمامی عملیات ناوبری خود را در این بندر تعطیل می کند. مرسک یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل دریایی در جهان به شمار می رود.

اصابت موشک به مرکز حیاتی در اسرائیل؛ رسانه عبری: نمی توانیم بگوییم کجا

وب سایت عبری زبان حدشوت آنلاین با انتشار فیلمی اعلام کرد که یک موشک بالستیک ایران دیشب و در جریان یکی از موج‌های شلیک موشک به منطقه‌ای مهم در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده است.

این وب‌ سایت عبری زبان افزود که این حادثه در یکی از حملات موشکی شب گذشته رخ داده، اما به دلیل محدودیت‌های سانسور نظامی امکان انتشار جزئیات بیشتر در خصوص آن وجود ندارد.

هراس رژیم صهیونیستی از موشک‌های خوشه‌ای ایران

ارزیابی های جدید محافل نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از موشک های بالستیک ایران که در طول جنگ به اسرائیل شلیک شدند مجهز به کلاهک خوشه‌ای بوده اند.

بر اساس این گزارش، طبق گزارش روزنامه عبری «تایمز آو اسرائیل»، این کلاهک های جنگی دهها مهمات فرعی را پخش می کنند که هریک حاوی چند کیلوگرم مواد منفجره هستند و در وسعتی حدود ۱۰ کیلومتر منتشر می شوند.

مقام‌های نظامی صهیونیست اذعان کرده‌اند که رهگیری موشک های خوشه ای ایران کاری دشوار است.

در بخش دیگری از این گزارش تأیید شده است که موشک های ایرانی جان چند نفر را در مرکز اسرائیل گرفته است و چند نفر هم به شدت زخمی شده اند.

ترامپ و نتانیاهو ۲ جنایتکار جنگ افروز

محمد عیاش» نویسنده و کارشناس سیاسی فلسطینی در مقاله‌ای در القدس العربی تحت عنوان «روابط آمریکا و اسرائیل» به تحلیل جنگ طلبی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل ودونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا پرداخت و نوشت: در شرایط مبهم و پیچیده حاصل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، خطرناکتر از هر چیز دیگری، نبود نهادهای بشردوستانه و قانونی و تقریبا تعطیلی کامل شورای امنیت به دلیل حضور افرادی مانند ترامپ و نتانیاهو است؛ اولی رئیس شورای صلح در غزه و دومی عضو این شورا است، گویی نظام بین‌المللی جدید را این دو جنایتکار رهبری می‌کنند و بر روابط وائتلاف مستحکم خود در برابر جهان تاکید دارند.

نکته قابل توجه اینکه آمریکا تخم مرغ های خود را در سبد اسرائیل قرار داده است، و البته چرا که نه؟ زیرا این دو اهداف مشترکی داشته و کاملا از فعالیت تمام انواع کارخانه‌های تسلیحاتی خود اطمینان خاطر دارند.

البته بعید نیست که روند امور در میانه جنگ با ایران تغییر کند و رویارویی با چند دشمن پیش بیاید و تحولات صحنه میدانی به سمت سیاست ائتلاف‌های جدید پیش برود که به عقیده من رسیدن به این روند زیاد طول نخواهد کشید زیرا روسیه و سقف اهدافش مورد رضایت آمریکا و اروپا نیست از همین رو رویارویی آینده اجتناب ناپذیر است.

این در حالی است که واشنگتن و تل آویو هر یک دغدغه‌های خود را دارند، به این معنی که واشنگتن از پیشرفت اقتصادی گسترده و نگران کننده چین بیم دارد و تل‌آویو نیز از توان موشکی حزب الله در لبنان و انصارالله در یمن در هراس است، از همین رو با جنگ افروزی به دنبال رهایی از این نگرانی ها هستند.

این تحلیلگر عرب در بخش دیگری از مقاله خود تاکید کرد: اصرار ایران بر نام تاریخی خلیج فارس و دفاع از تمامیت ارضی خود در قبال جزایر تنب و ابوموسی، نشان‌دهنده رویکرد اصولی تهران در برابر تحریف‌های تاریخی و طمع‌ورزی‌های منطقه‌ای است. این مواضع، نه تجاوز، که دفاع مشروع از هویت ایرانی-اسلامی است.

استراتژی ایران برای فرسایش اسرائیل

روری چالندز خبرنگار شبکه خبری الجزیره در اردن گزارش داد که استراتژی ایران برای فرسایش اسرائیل است و آژیرها، لحظه‌ای صهیونیست‌ها را آرام نمی‌گذارند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد: اردن فقط در مسیر پرواز موشک‌های ایرانی به سمت اسرائیل نیست. بلکه درست در همسایگی اسرائیل نیز قرار دارد. بنابراین من صدای غرش پدافند هوایی را از دور، از جایی که هستم، می‌شنوم. داستان شب، آژیرها و موشک‌ها و پهپادهایی است که به سمت مرکز و شمال اسرائیل نیز شلیک شده‌اند.

او همچنین اشاره کرد: یادآوری این نکته ضروری است که هر زمان این آژیرها به صدا در می‌آیند، انتظار می‌رود اسرائیلی‌ها یا به یک اتاق امن یا به یک پناهگاه فرار کنند. این استراتژی واقعی ایران است؛ آرام نگذاشتن اسرائیلی‌ها.

در این گزارش آمده است: ارتش اسرائیل مدعی است که هر یک از این موشک‌ها یا سرنگون شده‌اند یا در مناطق باز افتاده‌اند، و آنها تاکنون نگفته‌اند که هیچ زخمی وجود داشته است. با این حال، ارزیابی میزان خسارت این موشک‌ها بسیار دشوار است، زیرا ارتش اشغالگر اساساً نمی‌خواهد خبرنگاران برای مشاهده به سایت‌ها بدهند، نمی‌خواهد مردم با تلفن‌های همراه خود فیلم بگیرند و آنها را در رسانه‌های اجتماعی بارگذاری کنند.

روری چالندز گزارش داد: بنابراین، دشوار است که بدانیم واقعاً چه چیزی مورد اصابت قرار گرفته است، یا اینکه آیا چیزی مورد اصابت قرار گرفته است یا خیر.

محورهای رایزنی بن فرحان با همتایان آلمانی و آمریکایی

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی آن در سایه تداوم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در منطقه توسط ایران، رایزنی کرد.

دو طرف همچنین درخصوص روابط دوجانبه و راه های تقویت آن تبادل نظر کردند.

در بیانیه وزرات خارجه عربستان آمده است که وزیر خارجه آلمان حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در این کشور را محکوم و با ریاض اعلام همبستگی کرده است.

وادفول همچنین خواستار گسترش تلاش های بین المللی و منطقه ای برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه شده است.

در همین حال، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود در تماسی تلفنی تحولات منطقه را بررسی کردند.

دو طرف در این گفت وگو در مورد حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در عربستان و منطقه و حفظ امنیت عربستان و شهروندان آن و افراد مقیم در این کشور تبادل نظر کردند.

خشم صهیونیستها از نبود امکانات لازم در برابر حملات موشکی ایران

رسانه های عبری زبان از نبود امکانات لازم در اراضی اشغالی برای محافظت از صهیونیست ها در برابر عملیات های موشکی موفقیت آمیز ایران انتقاد کردند.

رسانه های عبری زبان اذعان کردند، یک سوم ساکنان اراضی اشغالی در معرض حملات موشکی ایران قرار دارند و سه میلیون و ۲۰۰ هزار صهیونیست بدون هیچ حمایتی زیر آتش قرار گرفته اند.

در این گزارش آمده است، این شرایط در سایه بی توجهی و کمبود بودجه شکل گرفته است.

آمار پنتاگون از نظامیان مجروح آمریکایی

پنتاگون در بیانیه‌ای شمار مجروحان نظامیان آمریکایی را در تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ۱۴۰ نفر اعلام کرد.

شان پارنل سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای که از طریق پست الکترونیکی منتشر شده است، عنوان کرد: هشت نفر هم‌اکنون دارای جراحت شدید هستند.

گزارش خبرنگار هندی از قدرت تخریبی موشکهای ایرانی

خبرنگار هندی گزارشی از قدرت تخریبی موشک های ایرانی و کشته شدن ۱۲ صهیونیست در یک نقطه در تل‌آویو داد.

نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس از کمبود موشکهای رهگیر

سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که کشورهای عربی خلیج فارس به‌طور خطرناکی با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه شده‌اند و از ایالات متحده خواسته‌اند ارسال تجهیزات جدید را تسریع کند.

در این باره به متحدان ایالات متحده در منطقه گفته شده که مقامات واشنگتن در حال تشکیل یک کارگروه برای تامین تجهیزات جدید هستند اما منابع گفتند این روند به سرعتی که آن‌ها نیاز دارند پیش نمی‌رود.

انتقاد اسپانیا از دنباله روی مرتس از ترامپ

اسپانیا با انتقاد شدید از موضع فردریش مرتس صدراعظم آلمان نسبت به مساله تجاوز علیه ایران، وی را دست نشانده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد.

یولاندا دیاز معاون نخست وزیر اسپانیا در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت که مرتس یکی از رهبران کنونی اتحادیه اروپا است که هیچ ایده‌ای برای مدیریت لحظه تاریخی که در آن زندگی می‌کنیم، ندارد.

این مقام عالی رتبه اسپانیایی با انتقاد شدید از مرتس تاکید کرد: آنچه اروپا امروز به آن نیاز دارد رهبری است، نه دست نشاندگانی که به ترامپ ادای احترام کنند.

مرتس به علت مواضعش در نشست خبری ۳ مارس (۱۲ اسفند) در کاخ سفید که طی آن ترامپ تهدید کرد مادرید را به دلیل مجوز ندادن برای استفاده هواپیماهای نظامی آمریکا از پایگاه‌های هوایی اسپانیا برای حمله به ایران تحریم خواهد کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. ترامپ همچنین اسپانیا را به دلیل امتناع این کشور از اختصاص ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های نظامی مورد انتقاد قرار داد.

شرکت آمریکایی پلنت لبز محدودیت های اعمال شده برای انتشار تصاویر ماهواره ای از منطقه را گسترش داد

این شرکت به کاربران خود ابلاغ کرده که تأخیر در انتشار تصاویر مربوط به خاورمیانه از چهار روز به ۱۴ روز افزایش یافت.

رژیم صهیونیستی نیز برای ممانعت از انتشار تصاویر مربوط به خرابی های به بار آمده در پی حملات موشکی ایران اخبار را به شدت سانسور می کند.

کارنی: اتاوا هرگز در تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل مشارکت نخواهد کرد

مارک کارنی نخست وزیر کانادا در اظهاراتی بر موضع کشورش مبنی بر عدم دخالت در تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

کارنی تاکید کرد که اتاوا هرگز در تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نخواهد کرد.

شبکه کانادایی سی‌بی‌سی نوشت که اظهار نظر نخست وزیر اخیر این کشور یک موضع مصمم‌تر نسبت به موضع چند روز پیش او بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین انتظار می‌رود که کارنی با دیگر سران کشورهای گروه هفت به زودی درباره این درگیری صحبت کند.

میدل ایست آی: اسرائیل و آمریکا اماکن غیرنظامی را هدف قرار دادند

میدل ایست آی گزارش داد که اماکن غیرنظامی ایران از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و زمین‌های بازی در جنگ مورد حمله‌های هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

به نوشته میدل ایست آی، علیرغم ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه حملات هوایی صرفا رهبری و زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد، ایرانیان در محل شاهد بمباران خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس خود هستند.

این رسانه افزود که بسیاری از غیرنظامیان نیز در این حمله هوایی جان خود را از دست می‌دهند.

این تارنما با استناد به گزارش رسانه‌های داخلی تعداد شهدای تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را یک هزار و ۲۳۰ نفر عنوان کرد و همچنین نوشت که یک استادیوم ۱۲ هزار نفری، یک میراث جهانی یونسکو و پارک‌های کودکان از جمله مکان‌هایی هستند که در هفته گذشته مورد حمله قرار گرفته‌اند.

حادثه دریایی نزدیک امارات

سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک حادثه در ۲۵ مایل دریایی شمال غرب رأس الخیمه واقع در امارات ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، سرنشینان یک کشتی در این منطقه اعلام کرده اند که هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته اند.

آنها تاکید کردند که در جریان اصابت این پرتابه، کشتی مذکور دچار آسیب شده است.

نگرانی جمهوری‌خواهان آمریکا درباره تبعات جنگ با ایران

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، واکنش شدید ایران باعث شد آمریکا مجبور شود طرح های خود را تغییر داده و شروع به تخلیه سفارت خانه های این کشور در منطقه کند.

در این گزارش آمده است، ترامپ گفته بود در جنگ پیروز می شود اما مشاوران وی از ابراز نگرانی هایشان در خصوص پیچیدگی های این عملیات خودداری می کنند.

بر اساس این گزارش، جمهوری خواهان نسبت به تأثیرگذاری افزایش قیمت بر فرصت های آنها قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا نگران هستند.

شنیده شدن صدای انفجارهای گسترده در اراضی اشغالی

عملیات موشکی گسترده ایران طی ساعات گذشته باعث شنیده شدن صدای انفجارهای مختلف در سراسر اراضی اشغالی شده است.

محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز در خصوص عملیات های موشکی ساعات قبل ایران نوشتند: شهرک نشینان امشب خواب ندارند و در ساعات بامداد مدام به سمت پناهگاه ها فرار می کنند.

همچنین فیلم های مختلفی از قدرتنمایی موشک های ایرانی بر فراز آسمان اراضی اشغالی منتشر شده است.

یک رسانه عبری زبان نیز نوشت، موشک ایرانی با کلاهک خوشه ای در آسمان اراضی اشغالی.