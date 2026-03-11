۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

گزارش خبرنگار هندی از قدرت تخریبی موشک‌های ایرانی در تل آویو+فیلم

گزارش خبرنگار هندی از قدرت تخریبی موشک‌های ایرانی در تل آویو+فیلم

خبرنگار هندی در گزارشی از قدرت تخریبی موشک های ایرانی و تلفات برجای گذاشته آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار هندی گزارشی از قدرت تخریبی موشک های ایرانی و کشته شدن ۱۲ صهیونیست در یک نقطه در تل‌آویو داد.

رژیم صهیونیستی سانسور شدیدی بر رسانه‌ها اعمال کرده تا هیچ تصویر و فیلمی از وقوع انفجارها در نتیجه عملیات موشکی ایران به بیرون درز نکند.

این در حالی است که پیش از این، رسانه های عبری زبان اذعان کردند، یک سوم ساکنان اراضی اشغالی در معرض حملات موشکی ایران قرار دارند و سه میلیون و ۲۰۰ هزار صهیونیست بدون هیچ حمایتی زیر آتش قرار گرفته اند.

در این گزارش آمده است، این شرایط در سایه بی توجهی و کمبود بودجه شکل گرفته است.

