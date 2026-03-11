محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی از اواخر وقت امروز استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد و تا اواسط روز شنبه بر روی استان فعال خواهد بود.
وی افزود: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و تندبادهای لحظهای در اغلب مناطق استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: اوج بارشها از اواسط روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه پیشبینی میشود و بیشترین حجم بارشها در مناطق و ارتفاعات شمال شرق و شرق استان مورد انتظار است.
وی گفت: طی امروز و فردا افزایش ۴ تا ۶ درجهای دما بهویژه در دماهای روزانه در سطح استان پیشبینی میشود.
سبزهزاری بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز طی امروز مواج خواهد بود.
وی عنوان کرد: در شبانهروز گذشته آغاجاری با دمای ۲۵.۸ و گتوند با ۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۲۳.۸ و کمینه ۱۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
