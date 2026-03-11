مسیرهای راهپیمایی روز قدس در زنجان‌ اعلام‌ شد

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ناصر با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، مردم بیگناه و سرداران رشید اسلام در حملات رژیم‌ جنایتکار صهیونی و آمریکا به کشورمان، افزود: روز جمعه ۲۲ اسفند سال جاری مردم ولایت‌مدار زنجان همانند مردم سایر نقاط کشور با حضور پرشور خود در میدان، جنایات و حملات صورت گرفته را محکوم خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت صد چندانی دارد، گفت: این رخداد مهم با توجه به شرایط کنونی در همه شهرهای استان زنجان برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام خواهند کرد.

ناصر مسیرهای راهپیمایی در شهرهای استان را به شرح ذیل اعلام کرد:‌ در شهر زنجان: از میدان قائم (عج) به سمت مصلی خاتم الانبیا (ص) از ساعت ۱۰ صبح، ابهر: از چهار راه امام حسین (ع) به سمت مسجد جامع ابهر، ۱۱ صبح، هیدج از مقابل شهرداری به سمت مسجد صاحب الزمان، ۱۱ صبح، صایین‌قلعه از مقابل مسجد صاحب الزمان (عج) به مقصد مزار شهدای گمنام، ۱۱ صبح، شهرستان ایجرود: شهر زرین‌آباد: از میدان امام حسین (ع) تا مصلی نماز جمعه، ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در شهر حلب از مقابل بخشداری تا مسجد جامع، ۱۰ صبح، قیدار: میدان شهدا تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح، سجاس: از میدان امام حسین (ع) تا امامزاده سید ابراهیم (ع) ساعت ۱۱ صبح، کرسف: از میدان شهرداری تا مزار شهدای گمنام ساعت: ۳۰: ۱۰ صبح، دوتپه: مسجد موسی ابن جعفر (ع) تا مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح، نوربهار: از مقابل شرکت تعاونی تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح، سهرورد: مسجد امام حسین (ع) تا میدان شهدا ساعت ۱۰:۳۰، زرین‌رود: سه راهی همدان تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح، گرماب: از پارک معلم تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح، خرم‌دره: از میدان حضرت امام حسین (ع) به سمت چهار راه قائم _ مصلی نماز جمعه زمان حرکت ۱۱ صبح، آببر طارم: از میدان امام علی (ع) به طرف مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰، چورزق: از تقاطع معلم، به طرف مسجد امام حسین (ع) ساعت ۱۰:۳۰، گیلوان: از مقابل بازار به طرف جنب بخشداری ساعت ۱۰:۳۰، ماهنشان: از مقابل مسجد ولی عصر به طرف مصلی حضرت امام خمینی ساعت ۱۰، دندی: از بلوار شهید سلیمانی شهرک کالسیمن دندی تا مسجد جامع ۱۰ صبح، سلطانیه: از مقابل مسجد فاطمه الزهراء به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ و گوزلدره: از مقابل مسجد جامع تا میدان شهر ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.