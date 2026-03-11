۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

جذب ۳۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان‌غربی

جذب ۳۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان‌غربی

ارومیه- مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی از جذب ۳۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل اعتبارات خط مکانیزاسیون خبر داد.

نفسیه طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان تسهیلات نقش مؤثری در ارتقای ضریب مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی استان داشته است،اظهار کرد: در راستای توسعه و تقویت مکانیزاسیون در تمامی زیربخش‌های کشاورزی، ۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل اعتبارات خط مکانیزاسیون به استان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون ۸۰ درصد اعتبار ابلاغی جذب شده است، تصریح کرد: با استفاده از این تسهیلات، ۲۴۷ دستگاه انواع تراکتور زراعی و باغی، ۱۷ دستگاه کمباین و ۵۵۰ دستگاه انواع ادوات دنباله بند کشاورزی خریداری و به ناوگان مکانیزاسیون استان اضافه شده است.

طوسی تاکید کرد: این اقدامات با هدف بهبود ضریب مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، تسریع عملیات کشاورزی و ارتقای پایداری تولید در بخش کشاورزی استان انجام شده و روند حمایت از کشاورزان در این حوزه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه همچنین افزود: اجرای مرحله پایلوت طرح رصد و پیمایش سوخت مصرفی ماشین آلات خودگردان کشاورزی با استفاده از سیستم های ماهواره ای و الکترونیکی با نصب سامانه بر روی ۳۲ دستگاه تراکتور در استان نیز در حال اجرا است.

کد خبر 6771800

