به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، بر همراهی جامعه علمی حوزه سلامت با مردم در روزهای دشوار اخیر تأکید کردند.



در این بیانیه همچنین با اعلام بیعت با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبریک انتخاب شایسته ایشان از سوی مجلس خبرگان، بر نقش دانشگاهیان در تکیه بر دانش بومی، خرد جمعی و پژوهش‌های مسئله‌محور برای کمک به کشور، پاسداشت راه شهدا، آرامش‌بخشی به آسیب‌دیدگان و تلاش علمی برای کاهش آلام مردم و حل مشکلات جامعه تأکید شده است.



متن کامل بیانیه به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



در ایام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و شب‌های قدر، یاد و نام تمامی فرزندان این مرز و بوم که در روزهای اخیر، جان و هستی خود را برای حفظ امنیت، عزت و استقلال این ملک و آئین در طبق اخلاص قرار دادند، گرامی می‌داریم؛ دانش‌آموزان و کودکان معصوم، زنان و مادران مظلوم، شهروندان غیرنظامی و رزمندگان غیوری که در دفاع از این خاک و دین جان باخته و به مقام رفیع شهادت نائل گردیدند.



ما روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، در این ماه میهمانی الهی و ایام سوگواری علوی، شهادت رهبر فرهیخته انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را به ملت شریف ایران تسلیت می‌گوییم. انشاءالله، یاد و راه آن پیر فرزانه، در استمرار مکتب حضرت روح‌الله، همواره چراغ راه این ملت خواهد بود.



اکنون و در این برهه حساس تهاجم ناجوانمردانه فرعونیان و یزدیان زمانه به ایران عزیز، با تقدیر از اقدام سریع، آرامش‌بخش و منطبق بر قانون اساسی کشور توسط مجلس محترم خبرگان در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون در خدمت به ایران عزیز مسئلت می‌نماییم.



جامعه علمی کشور بر این باور است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ وحدت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران، والاترین وظیفه همگانی است. دانشگاهیان همواره کوشیده‌اند با تکیه بر خرد جمعی، دانش بومی و پژوهش‌های مسئله‌محور، در کنار مرزداران و مدافعان وطن، نقش خود را در اعتلای نام ایران اسلامی ایفا کنند.



در این شب‌های نورانی، از همه هم‌میهنان دعوت می‌کنیم:



مراقب زبان و قلم خود باشیم و از گفتارهایی که دل‌ها را از هم دور کرده، دشمنان ملت را امیدوار می‌کند، بپرهیزیم.



یاد و مسیر نورانی شهدا را گرامی بداریم و آرامش‌بخش همه داغدیدگان و آسیب‌دیدگان تجاوز آمریکا و اسرائیل باشیم و به سهم خود با حضور اجتماعی آگاهانه و ایثارگرانه در استقرار امنیت و نظم عمومی مشارکت ورزیم.



در آستانه سال نو، پیوندهای ملی را مستحکم‌تر کنیم و بر تحکیم وفاق با همه ایرانیان که دل در عزت و استقلال این مرز و بوم دارند، مبادرت بورزیم تا سهم خود در ارتقاء سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را ایفا نمائیم.



ما اعضای جامعه دانشگاهی، با التزام عملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری علمی و پژوهشی در جهت کاهش آلام مردم، رفع مشکلات کشور و اعتلای نام ایران عزیز اعلام می‌داریم.



از خداوند متعال برای همه مردم ایران، آرامش، سلامت و روزگاری پر از مهربانی مسئلت می‌نماییم.



روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور