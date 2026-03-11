به گزارش خبرگزاری مهر، موج سی و نهم عملیات وعده صادق با یاد و نام شهدای اقتدار و بارمز مبارک یا امیرالمومنین "ع" علیه اهداف آمریکایی اجرا شد
در اطلاعیه شماره ۳۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
موج سی و نهم عملیات وعده صادق با یاد و نام شهدای اقتدار بویژه سپهبد شهید امیر موسوی فرمانده شهید ستاد کل نیروهای مسلح بارمز مبارک یا امیرالمومنین "ع" علیه اهداف آمریکا در منطقه اجرا شد.
در این موج پایگاههای ارتش جنایتکار و تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس توسط سامانههای قدر چند کلاهکه، خرمشهر چند کلاهکه و عماد در هم کوبیده شد.
از تهاجمات موثر حماسی و دلیرانه نیروهای مقاومت که ادامه حملات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای جمهوری اسلامی ایران هست تشکر و قدردانی میکنیم.
این حملات وحشت را در سرزمینهای اشغالی رقم زده و زندگی آژیر به آژیر و حبس ۱۱ روزه را برای صهیونیستهای جنایتکار ایجاد کرده است.
