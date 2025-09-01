داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های جدید این اداره کل اظهار داشت: نخستین گذر گردشگری استان تحت عنوان گذر گردشگری جلوخان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و مراحل مختلف طراحی و اجرای آن با همکاری نهادهای ذیربط ادامه دارد. این پروژه علاوه بر حفظ اصالت تاریخی، زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی در این مسیر نقشی کلیدی ایفا کرده است، افزود: بسیاری از خانه‌های تاریخی که پیش‌تر متروکه یا در حال تخریب بودند، اکنون پس از واگذاری به بخش خصوصی با کاربری‌هایی همچون هتل‌بوتیک، مراکز اقامتی سنتی و رستوران‌های سنتی وارد چرخه گردشگری و اقتصاد محلی شده‌اند. این اقدام موجب شده است علاوه بر حفاظت از این بناها، ارزش اقتصادی و هویتی آن‌ها نیز احیا شود.

فرمانی ادامه داد: در طول دو سال اخیر شاهد رشد قابل توجهی در زمینه احیا و بازسازی آثار تاریخی در نقاط مختلف استان بوده‌ایم. این روند علاوه بر حفظ سرمایه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی برای مردم استان نیز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی در واقع پلی میان گذشته و آینده است؛ چراکه هم به حفظ تاریخ و فرهنگ کهن کرمانشاه کمک می‌کند و هم بستری برای ترویج فرهنگ بومی و تقویت هویت محلی مردم استان فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدها و برنامه‌های جدیدی که در حوزه میراث‌فرهنگی کرمانشاه تعریف شده‌اند، نویدبخش فصل تازه‌ای در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از میراث تاریخی این استان هستند. این اقدامات می‌توانند به شکلی جدی در توسعه گردشگری و معرفی غنای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه به کشور و جهان تأثیرگذار باشند.