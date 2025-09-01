  1. استانها
گذر گردشگری «جلوخان» در کرمانشاه ایجاد می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از آغاز اجرای نخستین گذر گردشگری در این استان تحت عنوان «گذر گردشگری جلوخان» خبر داد.

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های جدید این اداره کل اظهار داشت: نخستین گذر گردشگری استان تحت عنوان گذر گردشگری جلوخان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و مراحل مختلف طراحی و اجرای آن با همکاری نهادهای ذیربط ادامه دارد. این پروژه علاوه بر حفظ اصالت تاریخی، زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی در این مسیر نقشی کلیدی ایفا کرده است، افزود: بسیاری از خانه‌های تاریخی که پیش‌تر متروکه یا در حال تخریب بودند، اکنون پس از واگذاری به بخش خصوصی با کاربری‌هایی همچون هتل‌بوتیک، مراکز اقامتی سنتی و رستوران‌های سنتی وارد چرخه گردشگری و اقتصاد محلی شده‌اند. این اقدام موجب شده است علاوه بر حفاظت از این بناها، ارزش اقتصادی و هویتی آن‌ها نیز احیا شود.

فرمانی ادامه داد: در طول دو سال اخیر شاهد رشد قابل توجهی در زمینه احیا و بازسازی آثار تاریخی در نقاط مختلف استان بوده‌ایم. این روند علاوه بر حفظ سرمایه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی برای مردم استان نیز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی در واقع پلی میان گذشته و آینده است؛ چراکه هم به حفظ تاریخ و فرهنگ کهن کرمانشاه کمک می‌کند و هم بستری برای ترویج فرهنگ بومی و تقویت هویت محلی مردم استان فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدها و برنامه‌های جدیدی که در حوزه میراث‌فرهنگی کرمانشاه تعریف شده‌اند، نویدبخش فصل تازه‌ای در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از میراث تاریخی این استان هستند. این اقدامات می‌توانند به شکلی جدی در توسعه گردشگری و معرفی غنای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه به کشور و جهان تأثیرگذار باشند.

