تداوم برپایی اجتماع مردمی اعلام بیعت با رهبری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی با محوریت اعلام بیعت با رهبری و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، با حضور مسئولان شهرستانی و اقشار مختلف مردم در مناطق مختلف استان از جمله میدان ۱۷ شهریور آمل برگزار شد.

بیژن پولادی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل شامگاه چهارشنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین آیین‌هایی اظهار کرد: بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت صرفاً یک برنامه آیینی نیست، بلکه فرصتی برای تبیین مسیر عزت، ایستادگی و مقاومت در جامعه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در ترویج فرهنگ مقاومت افزود: لازم است ادارات و نهادهای شهرستان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، فضاسازی محیطی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی مشارکت فعال داشته باشند.

سرپرست فرمانداری آمل همچنین تصریح کرد: مردم شهرستان هزارسنگر آمل همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب حضوری پررنگ داشته‌اند و برگزاری این اجتماع نیز جلوه‌ای از پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت است.