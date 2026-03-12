پیروزی رئال مادرید و پاری سن ژرمن و توقف آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند ۴ بازی پیگیری شد که تیم های رئال مادرید و پاری سن ژرمن به ترتیب با شکست منچستر سیتی و چلسی پیروزی های مهمی را کسب کردند.

در اولین بازی شب گذشته، تیم های آرسنال انگلیس و بایرلورکوزن آلمان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. رابرت آندریخ برای نماینده آلمان و کای هاورتز برای نماینده انگلیس در این بازی که در ورزشگاه بای آرنا برگزار شد، گلزنی کردند.

تیم شگفتی ساز بوده گلیمت دست به کار بزرگی زد و در خانه موفق شد با سه گل اسپورتینگ لیسبون را شکست دهد. برای این تیم نروژی سوندره فت، اوله بلومبرگ و کسپر هو گلزنی کردند.

تیم فوتبال پاری سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس موفق شد با نتیجه پُر گل ۵ بر ۲ چلسی انگلیس را از پیش رو بردارد. بردلی بارکولا، عثمان دمبله، ویتینیا و خویچا کواراتسخلیا (۲ بار) برای تیم لوئیز انریکه گلزنی کردند. مالو گوستو و انزو فرناندز هم برای چلسی در این دیدار گلزنی کردند.

شاگردان آربلوآ در تیم رئال مادرید موفق شدند در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با سه گل شاگردان پپ گواردیولا در منچستر سیتی را شکست دهند. فدریکو والورده زننده هر سه گل بازی و ستاره بی چون و چرای تیمش بود.