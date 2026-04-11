رسانه آمریکایی اظهارات ترامپ درباره ناوهای آمریکا را تکذیب کرد

رسانه آمریکایی اظهارات ترامپ برای عبور امن ناوهای آمریکا از تنگه هرمز را تکذیب کرد*

*درحالی که رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده سنتکام مدعی شده بودند که ناوهای این کشور از تنگه هرمز به سلامت عبور کردند، یک رسانه آمریکایی فاش کرد که این ناوها نه تنها نتوانستند از تنگه هرمز عبور کنند، بلکه پس از تهدید سپاه مجبور به عقب نشینی از از این آبراهه شدند.*

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام اطلاعاتی منطقه‌ اعلام کرد: دو ناوشکن نیروی دریایی آمریکا امروز تلاش کردند از تنگه هرمز عبور کنند، اما پس از تهدید سپاه پاسداران و شلیک یک پهپاد به سمت کشتی‌ها، مجبور به بازگشت شدند.

این روشن گری درحالی مطرح می شود که ساعاتی پیش بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و برد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) ادعا کرده بودند که ناوهای آمریکا توانستند بدون هیچ مقاومت و مانعی از تنگه هرمز عبور کنند.