آسیب به ۱۲۸۰ طرح اشتغال و ۳۰۰ منزل مسکونی مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از آسیب دیدن بخشی از طرحهای اشتغال و واحدهای مسکونی مددجویان تحت پوشش سازمان در برخی استانها در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خبر داد.
وی گفت: بر اساس گزارشهای جمعآوریشده از استانهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، بوشهر، هرمزگان، یزد و خوزستان تاکنون بیش از یکهزار و ۲۸۰ طرح اشتغال دچار آسیب شدهاند.
وی با بیان اینکه میزان خسارتها متفاوت است، افزود: بخشی از این طرحها با تخریب کامل ۱۰۰ درصدی مواجه شدهاند و برخی دیگر نیز دچار آسیبهای جزئی شده یا به دلیل شرایط موجود با تعطیلی یا اختلال در فعالیت کسبوکار مواجه هستند.
ذکاییفر درباره وضعیت واحدهای مسکونی مددجویان اظهار کرد: در حوزه مسکن با وجود آنکه در برخی شهرستانها به دلیل محدودیت دسترسیها، ارزیابی میدانی با دشواری انجام میشود اما بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، اصفهان و تهران جمعآوری شده است بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان تخریب شده یا آسیب دیده است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: طبق پیگیریهایی که مددکاران انجام دادهاند، بسیاری از این خانوادهها به طور موقت در منازل بستگان خود اسکان یافتهاند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین سرپناه موقت این خانوارها گفت: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرده است تا از ظرفیت بخش استیجاری برای اسکان موقت خانوادههایی که واحدهای مسکونی آنان آسیب دیده استفاده شود.
ذکاییفر افزود: در همین راستا به تمامی استانها اعلام شده است که ارتباط و هماهنگی مستمر با بنیاد مسکن استانها برقرار کنند و وضعیت مددجویان آسیبدیده را بهصورت دقیق اطلاعرسانی کنند تا روند اسکان و حمایت از این خانوارها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان متذکر شد: با توجه به اینکه یکی از رسالتهای سازمان بهزیسوی حمایت از خانوادهها و افراد تحت پوشش به ویژه در شرایط اضطرار است تمام تلاش ما این است که پس از ارزیابی بتوانیم کمکهای بلاعوض جهت کمک به معیشت و کسب و کارهای این افراد داشته باشیم.
نظر شما