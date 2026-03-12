بیست و یکمین شماره ماهنامه «کتاب رضوی» با یاد رهبر شهید منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از ماهنامه کتاب رضوی به بررسی ابعاد مختلف فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایران و تلاش‌های رهبر شهید در این حوزه پرداخته و به علاقه‌مندان کتاب و ادبیات دینی پیشنهادهای خواندنی ارائه می‌دهد.

در نخستین بخش این ویژه‌نامه، یادداشت اختصاصی مهندس مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، با عنوان «امام شهید؛ الگویی الهام‌بخش برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی» آمده است و بیانگر مواضع دلسوزانه امام شهید در حوزه کتاب و کتابخوانی است.

در بخش پرونده‌ ویژه کتاب« خانوم ماه» دومین اثر تقریظی رهبر شهید انقلاب اسلامی در انتشارات به‌نشر معرفی می‌شود.

«یک روایت کاملا زنانه»؛ معرفی اقدامات شخصیت زن قهرمان این اثر، «سهم ۶۶درصدی بانوان نویسنده از تقریظ‌های ۱۴سال اخیر رهبر انقلاب»؛ سخنان علیرضا مختارپور پژوهشگر حوزه کتاب و رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مهدی ابرهیم‌زاده ریاست موسسه فرهنگی و پژوهشی انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی از تقریظ کتاب « خانوم ماه» ، «معجزه‌ی اکسیر امام روح‌الله» و یادداشت ساجده تقی‌زاده نویسنده این کتاب با عنوان «کتاب با امضای امام رضا(ع)» و «وزیدن تندباد، رقصاندن شاخه‌ها»؛ یادداشت اختصاصی مدیرعامل انتشارات به‌نشر درباره کتاب خانوم ماه، از دیگر مطالب خواندنی این بخش از نشریه به شمار می‌رود.

در بخش کتاب رضوی مجموعه ۲ جلدی «داستان زیارت امام رضا(ع)» معرفی شود و یادداشتی از رامونا میرحاجیان با عنوان «از زیرِ چادر مادربزرگ تا زیر گنبدِ حضرت رضا(ع)»؛ برای مجموعه۲جلدی «زیر چادر مادربزرگ» و «پاییزه خانم‌خانم‌ها» نیز آمده است و یادداشت «زیارت از دیدگاه کودک» به قلم نویسنده کتاب به محتوا و چگونگی نگارش این کتاب اشاره دارد.

در بخش ادبیات دینی نیز دو یادداشت «همه چیز فدای مخاطب» به قلم حمید بابایی و «قصه‌های نگفته» مروری بر درس گفتارهای زنده یاد سعید تشکری منتشر شده است.

یادداشت «عشق در برابر ایدئولوژی » نگاهی به رمان «جهنم منهای من» به قلم وجیهه تقی‌زاده و «روایت یک جهاد روحی» سخنان حمیدرضا سهیلی نویسنده اثر که در مراسم رونمایی «جهنم منهای من» بیان شده است از دیگر مطالب بخش کتاب روی میز ماهنامه کتاب رضوی است.

علاقمندان می‌توانند این شماره از ماهنامه کتاب رضوی را با بخش‌های متنوعی چون اخبار به‌نشر، فروشگاه‌گردی، در راه و ماه نشر از طریق وب‌سایت www.behnashr.ir دریافت کنند.