https://mehrnews.com/x3bB2v ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ کد مطلب 6773244 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ جلوه ای از حضور مردم زاهدان؛ قبل از شروع راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ زاهدان - مردم شهر زاهدان ساعتی قبل از شروع راهپیمایی روز قدس در حال عزیمت به سمت محل شروع راهپیمایی هستند. دریافت 6 MB کد مطلب 6773244 کپی شد مطالب مرتبط شب قدر؛ فرصتی برای پرواز دل ها آغاز راهپیمایی روز قدس در زاهدان علمای اهل سنت: روز قدس زمان اعلام انزجار از صهیونیستهاست تایم لپس؛ حماسه حضور مردم زاهدان در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ مراسم معنوی احیای شب قدر در زاهدان راهپیمایی با شکوه روز «قدس» در «پایتخت وحدت اسلامی» حضور مردم قبل از شروع راهپیمایی روز قدس در رشت برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از ۵۰ نقطه سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان روز قدس روز قدس ۱۴۰۴
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