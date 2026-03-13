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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

جلوه ای از حضور مردم زاهدان؛ قبل از شروع راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴

جلوه ای از حضور مردم زاهدان؛ قبل از شروع راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴

زاهدان - مردم شهر زاهدان ساعتی قبل از شروع راهپیمایی روز قدس در حال عزیمت به سمت محل شروع راهپیمایی هستند.

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کد مطلب 6773244

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