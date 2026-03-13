https://mehrnews.com/x3bB39 ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ کد مطلب 6773277 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ آغاز راهپیمایی روز قدس در زاهدان راهپیمایی روز جهانی قدس از دقایقی قبل با حضور پر شور مردم شهر زاهدان آغاز شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6773277 کپی شد مطالب مرتبط جلوه ای از حضور مردم زاهدان؛ قبل از شروع راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ تایم لپس؛ حماسه حضور مردم زاهدان در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ مراسم معنوی احیای شب قدر در زاهدان راهپیمایی با شکوه روز «قدس» در «پایتخت وحدت اسلامی» علمای اهل سنت: روز قدس زمان اعلام انزجار از صهیونیستهاست راهپیمایی روز قدس در سرزمین «خورشید ولایت» برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در «دلگان» راهپیمایی روز قدس در بخش قرقری راهپیمایی مردم «هامون» در روز جهانی قدس برچسبها زاهدان راهپیمایی روز قدس روز قدس ۱۴۰۴
نظر شما