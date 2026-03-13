قالیباف: وجدان بیدار مردم در برابر ظلم با هیچ تهدیدی خاموش نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پیامی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و لبیک به رهبر معظم انقلاب، آن را جلوه‌ای درخشان از شجاعت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری ملت بزرگ ایران توصیف کرد.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

«مردم شریف و آگاه ایران اسلامی؛

حضور گسترده و پرشور شما در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال که در لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و نیز در شرایطی بود که دشمن متجاوز و جنایتکار، حتی مسیر راهپیمایان در تهران را نیز بمباران کرد، جلوه‌ای درخشان از شجاعت، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انسانی و اسلامی بود. این حضور کم‌نظیر نشان داد که ملت ایران همچنان با قدرت در صحنه‌های سرنوشت‌ساز حضور دارد و دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم و دشمن متجاوز را در هر شرایطی وظیفه تاریخی و انسانی می‌داند.

مردم بزرگ ایران، بار دیگر با گام‌های استوار خود در خیابان‌ها که این روزها و شب‌ها در تاریخی‌ترین برهه‌های ایران عزیز، محل تجلی غیرت، عزت و نمایش روحیه استقلال‌طلبی ایرانیان و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی است، نشان دادند که وجدان بیدار این ملت رشید و عزیز در برابر ظلم و خشونت، هرگز و با هیچ تهدید و تهاجمی، خاموش نخواهد شد.

امروز بار دیگر ثابت شد که مردم ایران همواره در لحظه‌های مهم و تاریخ خود، حضوری مسئولانه و تعیین‌کننده دارند و این شجاعت، روحیه همبستگی و بیداری می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه و منطقه رقم بزند.»