پرویز فتاح رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم تمام معادلات را برهم زده است. میدان واقعی جنگ، حضور امروز مردم است. تصور دشمن این بود که مردم نظام و کشورشان را بعد از شهادت رهبری انقلاب رها خواهند کرد اما این مردم وفا کردند.
وی افزود: دشمن از ایستادگی مردم ایران ترسیده است و بهمنیخاطر است که مشخصا تهدیدات جدید رییس جمهور آمریکا خطاب به مردم ایران است و میگوید که با افتخار ایرانیها را بمباران میکند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: ما به قله فتح و پیروزی نزدیکیم. دشمن از مقاومت مردمی ایرانیان مبهوت و شکست خورده است. بهای این پیروزی خونهاییست که تقدیم اسلام کردهایم، از رهبری شهیدمان گرفته تا فرماندهان والا مقام و مردمی که با طمع قدرت و سلطه دشمنان به شهادت رسیدهاند. ما در مقابل خونهای پاک ۱۷۰ شهید دبستان میناب مسئولیم و این استقامت مردمی، دشمن را رسواتر و بازندهتر از همیشه کرده است.
فتاح تاکید کرد: موشکهایی که شلیک میشود هم با پشتوانه حضور میدانی مردم است، فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرده بود که سوخت موشکهایمان وسط خیابانها و با میدانداری مردم تزریق میشود.
وی در پایان گفت: امروز یاران و اصحاب اپستین در لبه پرتگاه جهنمی هستند که بهترین بندههای خدا برایشان ساختهاند.
نظر شما