یک طرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت ۱۳ 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: به دلیل بار ترافیکی سنگین در محور چالوس، به منظور مدیریت ترافیک و تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۳:۰۰ امروز جمعه (۲۲ اسفند) از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج یک‌طرفه خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، تردد خودروها از مسیر جنوب به شمال در این ۲ محور تا اطلاع ثانوی ممنوع و رانندگان می‌توانند برای سفر به استان‌های شمالی از محورهای جایگزین استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در حال حاضر در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده و ممکن است در مقاطعی به منظور مدیریت تردد، محدودیت‌های مقطعی در این محور اعمال شود.

سرهنگ محبی همچنین درباره وضعیت جوی محورهای کشور گفت: در حال حاضر در محورهای ۲۲ استان کشور شامل اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان بارش برف و باران گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: بارش برف عمدتاً در ارتفاعات مشاهده می‌شود و محورهای شمالی کشور نیز با بارش برف و باران همراه هستند؛ از این رو رانندگان لازم است با احتیاط بیشتر رانندگی کرده و پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.