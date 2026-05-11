به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در نشست قرارگاه راهبری حامیان ولایت و امنیت، با اشاره به تفاوت ماهوی جنگ رمضان با سایر جنگ‌های گذشته، اظهار کرد: مدل این نبرد با جنگ‌های کلاسیک و متعارف متفاوت است؛ از همین رو، شیوه پشتیبانی و حمایت از جبهه مقاومت نیز باید متناسب با اقتضائات و شرایط حاکم بر این میدان طراحی و اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، به‌روز و متناسب با شرایط جنگ کنونی، افزود: در جنگ‌های نوین، علاوه بر پشتیبانی‌های لجستیکی و میدانی، انسجام اجتماعی، حمایت فرهنگی، روایت‌گری صحیح و حضور مؤثر مردم در صحنه از ارکان اصلی موفقیت به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، ضمن تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه پشتیبانی جنگ در استان، تصریح کرد: همه ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی، مردمی و جهادی باید در یک ساختار هماهنگ و منسجم به کار گرفته شوند تا روند پشتیبانی با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین با تقدیر از حضور و همراهی اقشار مختلف مردم در عرصه حمایت از جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: بخش مردمی فعالیت‌ها به‌خوبی در حال راهبری است و روحیه همدلی، ایثار و آمادگی در میان مردم استان هرمزگان، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور موفق از شرایط حساس کنونی محسوب می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت تقویت مستمر پشتیبانی‌های مردمی و سازمانی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، هماهنگی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای حمایت از جبهه ولایت و امنیت هستیم.