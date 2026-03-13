مجموعه هنری «به کدامین گناه؟» به سه زبان زنده دنیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سوره امید، در پی محکومیت تجاوز به خاک ایران و شهادت جمعی از کودکان و نوجوانان در جریان حملات رژیم صهیونی و آمریکا، مجموعه هنری «به کدامین گناه؟» با هدف روایت مظلومیت کودکان قربانی جنگ و انعکاس آن در عرصه بین‌المللی، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شد.

پروژه «به کدامین گناه؟» که در فضای جنگ روایت‌ها و نبرد رسانه‌ای در حال گسترش است، با بهره‌گیری از قالب‌های هنری مختلف از جمله پوسترهای تصویری و تولیدات ویدیویی، صدای خاموش کودکانی را بازتاب می‌دهد که در جریان درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند. عنوان این مجموعه نیز برگرفته از عبارت قرآنی «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت» است؛ پرسشی تاریخی که به مظلومیت قربانیان بی‌گناه اشاره دارد.

در بخشی از این پروژه، مجموعه پوسترهایی از شهدای دانش‌آموز منتشر شده که در میان آنها تصاویر بیش از ۱۶۰ شهید دبستان شهرستان میناب نیز دیده می‌شود؛ آثاری که در رسانه‌ها و فضای مجازی مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفته است. با این حال، طراحان پروژه تأکید دارند که «به کدامین گناه؟» صرفاً به یک منطقه محدود نمی‌شود و روایتی گسترده‌تر از کودکان قربانی جنگ را دنبال می‌کند.

دست‌اندرکاران این مجموعه معتقدند در شرایطی که روایت‌های رسانه‌ای گاه دستخوش تحریف می‌شوند، هنر می‌تواند به‌عنوان زبانی جهانی و اثرگذار، نقش سندی بصری برای ثبت حقیقت ایفا کند و مخاطب را به تأمل و همدلی دعوت کند.

در توضیح این مجموعه آمده است: «به کدامین گناه؟» تنها یک مجموعه پوستر نیست، بلکه تلاشی هنری برای یادآوری مظلومیت کودکانی است که قربانی خشونت و جنگ شده‌اند؛ روایتی که با الهام از فرهنگ عاشورا و مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع)، پیام ایستادگی و امید را نیز در دل خود دارد.

پروژه «به کدامین گناه؟» همچنان در حال گسترش است و تولید آثار جدید تصویری و ویدیویی در قالب‌های مختلف رسانه‌ای برای انتشار در سطح بین‌المللی ادامه دارد.

