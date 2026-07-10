دشمن در محاسبات خود درباره جمهوری اسلامی دچار خطای بزرگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته رامشیر اظهار کرد: تقوا در حقیقت یک دستگاه محاسباتی سالم است که قدرت تشخیص حق از باطل را به انسان میدهد، اما حب دنیا و ریاست این دستگاه را دچار اختلال میکند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب به ما آموختند که اصلیترین توطئه دشمن در جنگ ارادهها، ایجاد خطای محاسباتی است تا مقاومت را غیرممکن جلوه دهند و اراده ملت را تضعیف کنند.
امام جمعه رامشیر با اشاره به شهادت امام سجاد (ع) تصریح کرد: دشمنان اهلبیت (ع) در صدر اسلام تصور میکردند با حذف فیزیکی اولیای الهی و به اسارت گرفتن آنان، کار حق تمام میشود، اما امام سجاد (ع) با تبدیل تهدید به فرصت، اسلام را از نو بازسازی کرد و به تربیت نیروهای انقلابی پرداخت.
وی بیان کرد: دشمنان قسمخورده ایران اسلامی تصور کردند با شهید کردن رهبر مجاهد ما، محور مقاومت از هم میپاشد و معادلات منطقه به سود آنان تغییر میکند اما ملت ایران استوارتر از گذشته ایستاد و نشان داد که در معادلات جهانی یک قدرت تعیینکننده است.
حجتالاسلام هاشمی با تأکید بر لزوم انتقام از عاملان جنایت گفت: مطالبه مردم از مسئولان کشور، گرفتن انتقام از آمران و عاملان خبیث این جنایت است تا خواب و آرامش از تمامی جانیان ستمکار گرفته شود.
وی همچنین از حرکت کاروانهای پیادهروی به سوی کربلا و حضور پرشور مردم این شهرستان در مراسم تشییع قدردانی کرد و آن را خاری در چشم دشمنان دین دانست.
نظر شما