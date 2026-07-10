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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

دشمن در محاسبات خود درباره جمهوری اسلامی دچار خطای بزرگ شد

دشمن در محاسبات خود درباره جمهوری اسلامی دچار خطای بزرگ شد

رامشیر - امام جمعه رامشیر گفت: دشمن گمان می‌کرد با حذف فیزیکی رهبر مجاهد ما، ستون خیمه اقتدار جمهوری اسلامی فرو می‌ریزد اما در محاسبات خود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر اظهار کرد: تقوا در حقیقت یک دستگاه محاسباتی سالم است که قدرت تشخیص حق از باطل را به انسان می‌دهد، اما حب دنیا و ریاست این دستگاه را دچار اختلال می‌کند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب به ما آموختند که اصلی‌ترین توطئه دشمن در جنگ اراده‌ها، ایجاد خطای محاسباتی است تا مقاومت را غیرممکن جلوه دهند و اراده ملت را تضعیف کنند.

امام جمعه رامشیر با اشاره به شهادت امام سجاد (ع) تصریح کرد: دشمنان اهل‌بیت (ع) در صدر اسلام تصور می‌کردند با حذف فیزیکی اولیای الهی و به اسارت گرفتن آنان، کار حق تمام می‌شود، اما امام سجاد (ع) با تبدیل تهدید به فرصت، اسلام را از نو بازسازی کرد و به تربیت نیروهای انقلابی پرداخت.

وی بیان کرد: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی تصور کردند با شهید کردن رهبر مجاهد ما، محور مقاومت از هم می‌پاشد و معادلات منطقه به سود آنان تغییر می‌کند اما ملت ایران استوارتر از گذشته ایستاد و نشان داد که در معادلات جهانی یک قدرت تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام هاشمی با تأکید بر لزوم انتقام از عاملان جنایت گفت: مطالبه مردم از مسئولان کشور، گرفتن انتقام از آمران و عاملان خبیث این جنایت است تا خواب و آرامش از تمامی جانیان ستمکار گرفته شود.

وی همچنین از حرکت کاروان‌های پیاده‌روی به سوی کربلا و حضور پرشور مردم این شهرستان در مراسم تشییع قدردانی کرد و آن را خاری در چشم دشمنان دین دانست.

کد مطلب 6883961

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