کوتاه آمدن در برابر دشمن اوج بی غیرتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته رامشیر ضمن تسلیت ایام اسارت خاندان اهل بیت اظهار کرد: متاسفانه برخی از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام تفسیری نادرست ارائه می دهند و آن را بهانه ای برای سازش با آمریکای جهانخوار قرار می دهند در حالی که عوامل تحمیل صلح به امام در آن دوران با شرایط امروز تفاوت های بنیادین دارد.

وی افزود: توطئه دشمن، تطمیع فرماندهان و خیانت خواص در آن مقطع تاریخی باعث تنهایی امام شد اما امروز سرداران ما فداییان انقلاب هستند و ملت ایران در صحنه های حساس با فریادهای یا لثارات الحسین و یا لثارات الخامنه ای پای ولایت ایستاده اند.

امام جمعه رامشیر با تاکید بر ضرورت انتقام و قصاص جنایتکاران بیان کرد: طبق آیه قصاص، این عمل مایه حیات، امنیت و آرامش جامعه است. اگر جنایتکار احساس امنیت کند، امنیت مردم سلب می شود. از همین رو، اگر از ترامپ و نتانیاهو انتقام گرفته نشود، آنان بر تهدید رهبری و سران انقلاب جری تر خواهند شد.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به حملات اخیر موشکی به پایگاه های دشمن تصریح کرد: دشمن بارها نشان داده که به عهد خود وفا نمی کند و تفاهم نامه ها برای ما تنها تاکتیکی برای بازسازی توان نظامی و اقتصادی بود. بامداد امروز نیز شاهد سنگین ترین حملات موشکی سپاه به پایگاه های اشغالگران در منامه بودیم که پاسخی قاطع به تهدیدات بود و اگر دوباره به تاسیسات ما حمله کنند، ضربه ای سخت تر خواهند خورد.

وی در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در برخی مناطق شهرستان رامشیر گفت: اخیرا از سه روستای عوده، ام اخثی و فرهودیه بازدید داشتم که با مشکل شدید آب مواجه هستند. از مسئولان می خواهیم برای حل این معضل که مطالبه جدی مردم است، سریع تر اقدام کنند تا شاهد ارتقای وضعیت معیشتی این روستاها باشیم.