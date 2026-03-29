فایننشال تایمز: ترامپ از مهار شوک قیمتی در بازار نفت ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ در حالی با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تلاش دارد بازار نفت را آرام کند، اما رشد قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و سوخت جت عملاً از کنترل او خارج شده است.

طبق این گزارش، قیمت این محصولات از ابتدای سال تقریباً دو برابر شده و در بازار آمریکا به محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۴ دلار برای هر بشکه رسیده است؛ افزایشی که به مراتب بیشتر از رشد قیمت نفت خام بوده است.

افزایش بهای فرآورده‌های نفتی برای مصرف‌کنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این محصولات مستقیماً بر هزینه سوخت و حمل‌ونقل اثر می‌گذارند.

در ادامه گزارش آمده است که با بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خام که حدود ۱۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود بیش از صادرات فرآورده‌های نفتی با حدود ۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، اما در مقابل ذخایر فرآورده‌های نفتی در مقایسه با نفت خام بسیار محدودتر است.

به همین دلیل، اگرچه سرمایه‌گذاران در قیمت نفت احتمال اختلال‌های طولانی‌مدت را لحاظ می‌کنند، اما برخی فرآورده‌های نفتی در آستانه کمبود قرار گرفته‌اند.

فایننشال تایمز در پایان می‌نویسد بازارهای انرژی در مسیری غیرمنتظره در حال حرکت هستند؛ مسیری که فارغ از تمایل یا مخالفت ترامپ شکل می‌گیرد.