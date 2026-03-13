به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس با تأکید بر اینکه این روز ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار میکند، اظهار کرد: جنگ غزه مصداق روشنی از اندیشههای جنایتکارانه رژیمی است که به نام اسرائیل خود را در منطقه جای داده است.
وی تصریح کرد: این روزها ملت ما شاهد حملات وحشیانه به بیمارستانها، مدارس و مناطق مسکونی هستند که نمونه بارز دیگری از جنایات این رژیم به شمار میرود.
وزیر نفت ادامه داد: این جنایات اثباتکننده همان حقیقتی است که امام راحل مطرح کردند و امام شهید ما نیز بر آن تأکید داشتند؛ اینکه اسرائیل و آمریکا جنایتکار هستند و تنها به دنبال منافع خود هستند و جان انسانها و استقلال و تمامیت ارضی کشورها برایشان اهمیتی ندارد.
