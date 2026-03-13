۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

پاک‌نژاد: جنایات غزه ماهیت رژیم صهیونیستی را آشکار کرد

پاک‌نژاد: جنایات غزه ماهیت رژیم صهیونیستی را آشکار کرد

وزیر نفت با اشاره به روز جهانی قدس گفت حملات به بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی در غزه نشان‌دهنده ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس با تأکید بر اینکه این روز ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار می‌کند، اظهار کرد: جنگ غزه مصداق روشنی از اندیشه‌های جنایتکارانه رژیمی است که به نام اسرائیل خود را در منطقه جای داده است.

وی تصریح کرد: این روزها ملت ما شاهد حملات وحشیانه به بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی هستند که نمونه بارز دیگری از جنایات این رژیم به شمار می‌رود.

وزیر نفت ادامه داد: این جنایات اثبات‌کننده همان حقیقتی است که امام راحل مطرح کردند و امام شهید ما نیز بر آن تأکید داشتند؛ اینکه اسرائیل و آمریکا جنایتکار هستند و تنها به دنبال منافع خود هستند و جان انسان‌ها و استقلال و تمامیت ارضی کشورها برایشان اهمیتی ندارد.

کد خبر 6773780
محمدحسین سیف اللهی مقدم

